An der beliebten Urlaubermeile Playa de Palma auf Mallorca hat sich am Sonntagnachmittag ein folgenschwerer Unfall ereignet. Eine deutsche Radfahrerin hat sich dabei die Hüfte gebrochen und wird noch immer im Krankenhaus behandelt. Bei dem Versuch, einem frei laufenden Hund auszuweichen, stürzte die Frau vom Rad und zog sich die schweren Verletzungen zu.

Wie das Online-Nachrichtenportal Crónica Balear berichtet, ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 16 Uhr an der ersten Meereslinie von Can Pastilla. Die Deutsche fuhr mit dem Fahrrad entlang der Meerespromenade, als ihr der Hund vor das Rad lief. Dem Bericht zufolge wollte sie dem Tier ausweichen und verlor dann die Kontrolle über ihr Gefährt.

Bei dem Sturz verletzte sich die Frau so schwer, dass der Krankenwagen gerufen werden musste. Laut Crónica Balear brach sich die Deutsche die Hüfte und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sie wird demnach noch immer in Hospital Son Espases in Palma de Mallorca behandelt. Ob es sich bei der Bundesbürgerin um eine Urlauberin oder Residentin handelt, ist nicht bekannt.

Währenddessen mussten sich auch die Hundehalter für den Unfall verantworten: Gegen sie ist Anzeige erstattet worden, weil sie das Tier ohne Leine frei laufen ließen.