Es ist wieder soweit. Auf Mallorca sprießen wie üblich Ende Januar und Anfang Februar an Tausenden Bäumen die Mandelblüten. Die Pracht, die "mallorquinischer Schnee" genannt wird, lockt nicht nur speziell angereiste Touristen, sondern auch Residenten in Scharen an, darunter auch Maler und Fotokünstler.

Rechercheure der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" entdeckten besonders intensiv blühende Bäume auf den Gebieten der Gemeinden Santa Maria del Camí, Bunyola, Marratxí, Sencelles, Felanitx, Inca, Llucmajor, Son Servera und Lloseta. MM empfiehlt die Gegend direkt am Tramuntana-Rand östlich des Dorfes Alaró an der Ma-2110. Nahe den Dörfern Biniamar und mancor de la Vall befinden sich sehr viele Mandelbäume, dort können sehr beeindruckende Fotos gemacht werden. Die Mandelblüte dauert in der Regel nur zwei bis drei Wochen. Ähnliche Nachrichten Deutsche Urlauber lieben sie: Wie Mallorca zur Heimat der Mandelblüte wurde Mehr ähnliche Nachrichten Die Mandelblüte auf Mallorca ist jedes Jahr ein wahrer Augenschmaus. Hügel und Felder der Insel verwandeln sich zwischen Januar und März in ein Meer aus weißen und rosafarbenen Blüten, begleitet von einem süßlichen Duft, der in der Luft liegt. Bereits kurz nach dem Jahreswechsel beginnen die ersten Knospen zu sprießen, und die diesjährige Mandelblüte macht die Balearen-Insel erneut zu einem perfekten Ziel für Streifzüge durch die üppige Natur bei milden Temperaturen. Die Mandelbäume sind tief in der Geschichte und Kultur Mallorcas verwurzelt. Ihre Blütezeit bietet nicht nur ein optisches Spektakel, sondern auch eine Gelegenheit, mehr über die lange Tradition dieser Frucht zu erfahren. Die Ursprünge der Mandeln auf Mallorca gehen bis ins 10. Jahrhundert zurück, als die Mauren die Gewächse aus dem Orient mitbrachten. Nach einer verheerenden Reblaus-Plage im 19. Jahrhundert, die den Weinanbau zerstörte, wurden weitreichende Mandelplantagen angelegt, die zu einem wichtigen Teil der Inselwirtschaft wurden.