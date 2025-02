Ein Mann hat am vergangenen Sonntag in Sa Pobla auf Mallorca seinem Bruder mit einem Hammer den Schädel eingeschlagen. Die beiden Spanier hatten zuvor eine Diskussion gehabt und sich geprügelt. Die Sache lief so sehr aus dem Ruder, dass der Aggressor zum Werkzeug griff und seinen Bruder schwer verletzte. Der mutmaßliche Täter rief daraufhin eigens die Polizei und den Rettungswagen. "Ich habe Mist gebaut", sagte er zu den Beamten und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Nach Angaben einer Pressemitteilung des Rettungsdienstes "Samu-061" hatte sich das Drama gegen 14.40 Uhr in der Küche des Wohnhauses des Angreifers abgespielt. Nach einer Meinungsverschiedenheit wurden die Geschwister handgreiflich. Nachdem das spätere Opfer eine Pfanne gegen seinen Gegner erhoben hatte, um ihn damit zu schlagen, griff der 54-jährige Spanier zu einem Hammer. Er schlug damit mehrmals auf den Kopf seines Verwandten ein, bis sein Untergebener in eine Blutlache reglos vor ihm auf dem Boden lag.

Zwei Rettungswagen sowie die örtliche und nationale Polizei erschienen zeitnah am Unglücksort. Ein Arzt des örtlichen Gesundheitszentrums kümmerte sich sofort um das Opfer. Mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma wurde der Verletzte in das Universitätskrankenhaus Son Espases in Palma gebracht, wo er in kritischem Zustand in die Intensivstation eingeliefert wurde. Wie es um den Mann indes steht, ist unklar. Die Polizei ermittelt in dem Fall weiter.

Der Angreifer wohnt mit seiner Mutter in dem Haus, in dem das Verbrechen geschah. In der Nähe betreibt er eine Autowerkstatt. Sa Pobla ist eine der 53 Gemeinden der Baleareninsel. Der Ort zählt rund 12.000 Einwohner und liegt im Zentrum Mallorcas, zwischen Inca und Alcúdia. Die Gegend ist für den Kartoffelanbau bekannt.