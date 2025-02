Ein Mitarbeiter des Rathauses von Marratxí auf Mallorca hat sich bei Baumschnittarbeiten fast die ganze Hand abgetrennt. Das Opfer wurde einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht, wo es notoperiert wurde.

Der Mann arbeitete gerade an einem Einsatz an den Baumschulen in Santa Maria de Camí, als sich das Unglück ereignete. Gegen 11 Uhr am Vormittag rutschte ihm die Motorsäge ab, mit der sich tiefe Schnittwunden zufügte.

Beamte der Ortspolizei von Marratxí und mehrere Krankenwagen begaben sich sofort zum Unfallort auf der Landstraße C-713 Palma-Inca. Dort versorgten sie die verletzte Einsatzkraft der kommunalen Umweltbehörde.

Als die Rettungskräfte den Gesundheitszustand des Spaniers stabilisieren konnten, brachten sie ihn schwer verletzt in das Krankenhaus Son Llàtzer zur Not-Operation. Wie es dem Arbeiter geht, ist bislang nicht bekannt gegeben worden.

Marratxí ist eine der größeren Gemeinden der Insel. Es handelt sich um einen Gemeindeverband der Vorstadtsiedlungen Marratxínet, Sa Cabaneta, Pla de Na Tesa, Pòrtol und Pont d’Inca. Der Ort Santa Maria del Cami liegt in der Nähe des Dorfes Sa Cabaneta.