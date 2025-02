Ein 80 Jahre alter Autofahrer ist am Montagnachmittag auf Mallorca nach einem schweren Verkehrsunfall von Rettungskräften aus einer misslichen Lage befreit worden. Nach Angaben der örtlichen Polizei stürzte der Senior mit seinem Fahrzeug in Marratxí, einer Gemeinde nahe Palma, in ein Flussbett.

Einer Meldung des Onlineportals "Crónica Balear" zufolge soll sich der Vorfall gegen 16.30 Uhr auf der Avenida de Can Carbonell ereignet haben. Demnach kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Auf einem Gehweg fuhr er im Anschluss ein Verkehrsschild und eine Straßenlaterne um, ehe das Fahrzeug in das Flussbett des Sturzbachs Torrente d Coanegra stürzte. Nach Behördenangaben rückte umgehend ein Großaufgebot an Rettungskräften zur Unfallstelle aus. Einsatzkräfte der Feuerwehren hätten den Mann, der in seinem Fahrzeug eingeschlossen war, mit schwerem Gerät befreien müssen. Neben der örtlichen Polizei war auch ein Rettungswagen des medizinischen Notdienstes SAMU 061 im Einsatz. Der Verunglückte wurde mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die zuständige Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.