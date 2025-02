Die offenbar zahlreichen Obdachlosen im und am Flughafen von Palma de Mallorca sind in einigen Fällen alles andere als harmlose Zeitgenossen. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" recherchierte, wurden Ladeninhaber, Bars und auch Passagiere in den vergangenen Monaten gnadenlos bestohlen. Die Täter wurden in mehreren Fällen von Beamten der Guardia Civil und der Nationalpolizei erwischt.

Was die Passagiere anbelangt, so schlugen und schlagen Obdachlose vor allem vor den Abfertigungsschaltern zu, vor denen sich traditionell auch viele Deutsche aufhalten. In einigen Fällen wurde nicht davor zurückgescheut, einfach Gepäck zu entwenden. Auch im ankunftsbereich wurden bereits kriminelle Obdachlose gesichtet.

Früher hausten die Obdachlosen in einem Durchgang Die "indigentes" hatten vormals im Durchgangsbereich zwischen dem Hauptterminal und dem Parkhaus ihr Dasein gefristet. Später verschwanden sie spurlos von dort, tauchten aber in anderen ecken des weitläufigen Flughafens wieder auf. Angesichts der allgemeinen Wohnungsnot verschärft sich die Situation auf Mallorca zusehends. Immer mehr Elendssiedlungen entstehen, auch werden zunehmend Immobilien besetzt. Viele Menschen leben mehr schlecht als recht in Campmobilen.