Beamte der Guardia Civil haben am Flughafen von Mallorca eine Frau festgenommen, die zehn Kilogramm Kokain auf die Insel schmuggeln wollte. Die wegen ähnlicher Delikte vorbestrafte 56-jährige kam am Sonntag über Madrid aus der Dominikanischen Republik und trug die Drogen in einem Koffer mit sich. Das Kokain wurde mittels Strahlung entdeckt.

Ein diensthabender Richter wies die Schwerkriminelle umgehend in Untersuchungshaft ein. Die Frau war im Jahr 2009 der peruanischen Antidrogenpolizei ins Netz gegangen. Sie war damals in einem Hotel in Lima verhaftet worden. Dort entdeckten die Beamten 11,8 Kilogramm Kokain. Ähnliche Nachrichten Schlag gegen Drogenhandel auf Mallorca: Dealer verhökerten Kokain in Anwesenheit von Minderjährigen Mehr ähnliche Nachrichten Drogen kommen vorwiegend aus Südamerika nach Spanien. Als "heiße" Flüge mit möglichen Drogenkurieren gelten Verbindungen aus Santo Domingo (Dominikanische Republik), Bogotá (Kolumbien), Mexiko-City (Mexiko), Santa Cruz de la Sierra (Bolivien) und Lima (Peru). Diese Flüge werden von den spanischen Ermittlungsbehörden besonders intensiv unter die Lupe genommen. Mallorca gilt wie auch die Nachbarinsel Ibiza wegen zahlreicher Partytouristen und drogenabhängiger auch ausländischer Residenten als wichtiger Einfuhrort für Kokain. Die Droge wird traditionsgemäß in der Regel in der Elendssiedlung Son Banya verkauft. Beliebt ist auch die Droge Marihuana, die von nicht wenigen Menschen auf der Insel konsumiert wird.