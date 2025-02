Die Lokalpolizei von Palma geht nun endlich entschlossen gegen Autofahrer vor, die außerhalb des Express-Parkbereichs für Ankünfte am Flughafen von Mallorca warten. Diese seit Monaten gängige Praxis blockiert nicht nur die Fahrspuren, sondern stellt auch eine ernsthafte Gefahr für den Verkehrsfluss dar – und eine Ordnungswidrigkeit, die jetzt mit einer Geldstrafe von bis zu 200 Euro geahndet werden soll!

Das Problem besteht bereits seit über einem Jahr. Trotz zahlreicher Versuche, das wilde Parken zu verhindern, bleibt die Situation unverändert chaotisch. Verschiedene Maßnahmen, wie die Installation von Barrieren und verstärkte Sicherheitskontrollen, konnten das Verhalten der Autofahrer bislang nicht eindämmen. Die Folge: Oft staut sich die Kolonne der Wildparker, die sich ein paar Euro Gebühr für den Express-Parkplatz sparen wollen, bis auf den Autobahnzubringer zurück. Das ist nicht gefährlich, sondern sorgt auch regelmäßig für Verkehrschaos.

Intensive Kontrollen seit dem vergangenen Wochenende

Am vergangenen Wochenende setzten Beamte der Motorradeinheit ihre intensiven Kontrollen an den Zufahrtsstraßen zu den verschiedenen Parkplätzen des Flughafens fort. Ihr Hauptziel: Alle Fahrzeuge zu bestrafen, die unberechtigt außerhalb des Geländes anhalten, um auf ankommende Passagiere zu warten.

Die Polizei weist darauf hin, dass es eine kostenlose Parkmöglichkeit für bis zu 15 Minuten im Express-Parkplatz des Flughafens gibt. Zudem wird empfohlen, die Flugzeiten der Airlines vorab über deren Apps zu überprüfen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte lieber in den nahegelegenen Gebieten wie Can Pastilla oder Coll den Rabassa warten – nur wenige Minuten entfernt und ohne den Verkehrsfluss zu gefährden. Die Polizei hat angekündigt, diese Kontrollen in den kommenden Wochen weiter zu intensivieren, um die Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf am Flughafen zu gewährleisten.