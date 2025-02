Im Deutschen-Hotspot Andratx im Südwesten Mallorcas hat am Montagabend das Haus einer Bundesbürgerin gebrannt. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, war das Feuer in der Küche der 70-Jährigen entfacht und es brannte lichterloh. Die Seniorin weigerte sich nach dem Vorfall, sich in einem Krankenhaus vorsorglich untersuchen zu lassen. Sie kam ohne Verletzungen davon.

Der Alarm wurde am Montag, 10. Februar, um 18 Uhr ausgelöst. In der Küche brannte ein mit Strom betriebenes Haushaltsgerät, ein technischer Defekt könnte die Ursache gewesen sein. Mehrere Einsatzkräfte rücken zu dem Haus in der Calle Tetuán im Ortskern von Andratx an und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Ähnliche Nachrichten Für immer gelähmt: Tierhasser auf Mallorca schießt mitten in Urlaubsort auf Katze Mehr ähnliche Nachrichten Zwar erlitt die 70-jährige Deutsche keine Verletzungen, wurde aber dennoch vor Ort im Krankenwagen versorgt. Ihr wurde angeboten, sie vorsorglich ins Krankenhaus zu bringen – das lehnte die Seniorin aber entschieden ab, schreibt Ultima Hora. Trotz des heftigen Brandes blieb das Haus unbeschädigt und kann weiter bewohnt werden. Daher wurde der Deutschen lediglich empfohlen, die Nacht bei Freunden oder Nachbarn zu verbringen, da es im Haus stark nach Rauch roch.