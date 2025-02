Die Hotelkette Meliá aus Mallorca, die sowohl auf der Insel als auch weltweit zahlreiche Hotels hat, ist das nachhaltigste Hotelunternehmen der Welt. Das besagt die jährliche Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen der amerikanischen Finanz- und Marktanalysen-Agentur S&P Global. Außerdem ist Meliá das drittnachhaltigste Unternehmen im Tourismussektor.

Die Agentur hebt die Leistung der mallorquinischen Gruppe hervor und schließt sie im siebten Jahr in Folge in ihrem Nachhaltigkeits-Jahresbericht ein. Dafür hatte S&P Global rund 7690 Unternehmen auf der gesamten Welt analysiert, von denen 780 in die Liste der nachhaltigsten Firmen aufgenommen wurden.

Meliá unterstrich in einer Pressemitteilung, dass "dieser Erfolg die Fortschritte des Unternehmens bestätigt, mit denen es sein Modell einer nachhaltigen Hotellerie festigen will und außerdem seine Strategie, um die ökonomischen, sozialen und ökologischen Herausforderungen anzusprechen". Die Anerkennung durch S&P Global, so der Text weiter, ist Ausdruck der "hervorragenden Klima-Strategie" des Unternehmens und seines "soliden Umweltmanagements".

Starke Ambitionen für eine sauberere Welt

Meliá hat ein globales Ziel zur Reduzierung von CO2-Emissionen festgelegt, das einen um 71,4 Prozent geringeren Ausstoß im Jahr 2035 im Vergleich zu 2018 vorsieht. Außerdem hat die Kette ein Modell ausgearbeitet, um seinen Fußabdruck in Hinsicht auf Treibhausgase sowie seinen energetischen Verbrauch und den von Wasser zu kontrollieren.

Meliá Hotels International wurde im Jahr 1956 von Gabriel Escarrer Juliá in Palma gegründet. Das Unternehmen betreibt weltweit mehr als 320 Hotels in dutzenden Ländern und ist für fast 50.000 Mitarbeiter verantwortlich. Seine Marken heißen Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus Resorts, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, Innside by Meliá, Sol Hotels & Resorts und TRYP by Wyndham.