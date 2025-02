Die Nerven an Mallorcas Flughafen Son Sant Joan liegen blank: Seit Tagen kommt es dort immer häufiger zu Diebstählen und Zwischenfällen mit Obdachlosen, die sich in den Abflug- und Ankunftsterminals niedergelassen haben. Besonders betroffen sind Bars und Cafés, aus deren Regalen vor allem Alkohol entwendet wird. Aber auch in anderen Bereichen des Flughafens nehmen Probleme zu – die Behörden sind alarmiert.

Die Situation eskaliert zunehmend, nicht nur wegen gestohlener Waren, sondern auch durch Streitigkeiten und Unruhen, die immer häufiger polizeiliches Eingreifen erfordern. Zudem berichten Passagiere von Diebstählen in den Abfertigungs- und Boardingzonen. Angesichts dieser Entwicklungen haben die Flughafenbetreiber beschlossen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen. Sicherheitsdienst ist alarmiert Die Nationalpolizei und die Guardia Civil hat jetzt alle Betreiber der Geschäfte aufgefordert, jeden Diebstahl zu melden, um gezielt gegen die Vorfälle vorgehen zu können. Auch der private Sicherheitsdienst des Flughafens ist alarmiert und verstärkt die Kontrollen in den betroffenen Bereichen. Die Obdachlosen, die sich den Flughafen als Schlafstätte ausgesucht haben, stammen aus unterschiedlichen Ländern. Während sich die Sicherheitskräfte auf verstärkte Überwachung konzentrieren, steht der Flughafen vor der Herausforderung, eine dauerhafte Lösung zu finden – eine, die nicht nur repressiv ist, sondern auch soziale Aspekte berücksichtigt. Flughafenangestellte und Betreiber betonen, dass sie in Zukunft jede strafbare Handlung zur Anzeige bringen werden. Besonders mit Blick auf die bevorstehende Tourismussaison soll verhindert werden, dass sich die Vorfälle häufen oder weitere Bedürftige den Flughafen als Zufluchtsort wählen. Ob die Maßnahmen langfristig greifen, bleibt abzuwarten.