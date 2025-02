Der ehemalige britische Radprofi Bradley Wiggins versucht auf Mallorca einen beruflichen und privaten Neuanfang. Der 44-jährige Tour-de-France-Sieger von 2012 ist in diesen Tagen in den Küstenort Port de Pollença zurückgekehrt, wo er bereits während seiner aktiven Karriere einen persönlichen Rückzugsort gefunden hatte.

Nach seinem schweren finanziellen Einbruch und zeitweiser Obdachlosigkeit plane der fünffache Olympiasieger und achtmalige Weltmeister nun, seine Bekanntheit für verschiedene Marken aus den Bereichen Radsport und Sporternährung einzusetzen, schreibt die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Zudem sei geplant, sich in der Nachwuchsförderung zu engagieren.

Mallorca spielte in Wiggins' Karriere stets eine besondere Rolle. In Port de Pollença, wo noch heute in einem bekannten Restaurant Erinnerungsstücke an seine Erfolge ausgestellt sind, trainierte er Seite an Seite mit Radsportgrößen wie Lance Armstrong, Jan Ullrich und seinem Landsmann Mark Cavendish.

Dem Neustart gingen verschiedene private Tiefpunkte voraus. Nach seiner aktiven Karriere mussten Wiggins' Unternehmen Wiggins Rights Limited und New Team Cycling Limited Insolvenz anmelden. Die Forderungen der Gläubiger beliefen sich auf fast eine Million Pfund (etwa 1,1 Millionen Euro). Im Zuge der Krise verlor der erste britische Tour-de-France-Sieger sein gesamtes Vermögen von rund 17 Millionen Pfund sowie mehrere Immobilien, darunter eine Farm in Lancashire und sein damaliges Haus auf Mallorca. Selbst von seinen zahlreichen Medaillen musste sich Wiggins trennen.

"Ich schäme mich für die Situation, in die ich geraten bin", hatte Wiggins erklärt, als die finanziellen Probleme seinerzeit öffentlich wurden. Sein Anwalt Alan Sellers beschrieb die Situation damals gegenüber der "Daily Mail" als dramatisch: "Er hat alles verloren, absolut alles – seine Häuser, seine Ersparnisse und seine Investitionen." Nun kehrt Wiggins, der sich 2020 von seiner Frau getrennt hatte, an den Ort zurück, der eng mit seinen größten sportlichen Erfolgen verbunden ist.