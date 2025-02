Auf Mallorca hat die Sonne in den vergangenen Tagen eine kleine Verschnaufpause gemacht. Oft ist der Himmel über der Insel wolkig gewesen, schöne Momente waren eher die Ausnahme und auch Regen und Gewitter standen auf dem Programm. Die gute Nachricht zuerst: Es wird auf der Insel in den kommenden Tagen wieder schöner und wärmer. MM hat die ausführlichen Wetteraussichten.

Vielerorts ist der Donnerstag erst einmal wolkig, bedeckt und stellenweise nebelig losgegangen. Wie der staatliche Wetterdienst auf den Balearen, Aemet, mitteilt, kann es besonders am Vormittag noch vereinzelte Schauer oder Gewitter geben. Im Laufe des Tages wird die Regenfront aber abziehen und der Himmel klart auf. Dazu kommt ein böiger Wind, die Werte schaffen zwischen 14 und 17 Grad. Am Donnerstagmorgen sind auf Mallorca und Ibiza Regenbögen gesichtet worden:

Ab Freitag wird sich die Wetterlage auf Mallorca stabilisieren. Zwar werden die Nächte mit Werten zwischen drei und sechs Grad relativ frisch, aber die Tage dafür umso schöner. Nur wenige Wolken werden den blauen Himmel trüben und die Sonne scheint fast den ganzen Tag lang. Einzig im Norden und Nordosten kann es ein wenig bedeckt bleiben. Auch die Tageshöchstwerte werden milder: in Palma de Mallorca, Llucmajor und Campos bis 19 Grad, 18 Grad in Capdepera und bis 17 Grad in Calvià.

Auch am Wochenende wird auf der Insel oft die Sonne scheinen und die Toptemperaturen bleiben relativ stabil. Für Samstag und Sonntag sind laut Aemet weiter zwischen 17 und 19 Grad angekündigt. Stellenweise kann ein frischer Wind aus Nordosten aufkommen. Die aktuelle Wassertemperatur im Balearen-Meer beträgt 15 Grad, trotz des winterlichen Wetters gehen nach wie vor einige Menschen – auch Einheimische – ins Wasser. Hier können Sie die Wasserwerte in Echtzeit abrufen.

Ein kleiner Ausblick in Richtung neue Woche: Ab Montag werden auf Mallorca Werte bis 20 Grad erwartet, allerdings solle es dann etwas wolkiger werden. Ab Mittwoch könnten laut Wetterdienst schon die nächste Regenfront auf die Insel zukommen.