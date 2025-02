Der adoptierte Hund eines deutschen Residenten ist auf Mallorca entlaufen. Das Tierheim in Andratx, das den Vierbeiner an sein neues Herrchen vermittelte, bietet in öffentlichen Vermisstenanzeigen einen Finderlohn von 1000 Euro für den verschwundenen "English Setter". Das Tierheim hatte den Vierbeiner so lieb gewonnen, dass es sich so großzügig an der Suche beteiligt.

"Rex" wurde mit einer gleichaltrigen Hundedame namens "Furia" an einen deutschen Besitzer mit großem Anwesen übergeben. Dort sollten die Vierbeiner noch einen wunderschönen Lebensabend geboten bekommen. Die zwei "English Setter" sind immerhin schon 15 Jahre alt geworden – ein sehr hohes Alter für die Tiere. Am 4. Februar war der Hund beim Jagen einiger Ziegen von der 17.000 Quadratmeter großen Finca entwischt. Die Mitarbeiter der Auffangstation hatten "Rex" sehr verehrt, da er bereits zuvor lange Zeit im Asyl verbracht hatte. "Alte Tiere sind am schwierigsten zu vermitteln", so ein Sprecher der Einrichtung. "Er war lange Zeit bei uns und wir haben ihn sehr lieb gewonnen", erklärt das Tierheim von Andratx gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". "Wir können uns nicht erklären, warum 'Rex' nach so vielen Tagen noch niemand gesehen hat. Wir befürchten, dass ihn ein Jäger entführt hat." Besitzer und Tierheim suchen inzwischen gemeinsam nach dem Hund. In ganz Andratx wurden Suchanzeigen aufgehängt und in Zeitungen sowie sozialen Netzwerken veröffentlicht. Bisher ohne Erfolg. Auf den Plakaten ist zu lesen: „Hallo liebe Tierfreunde, mein Name ist Rex. Nach einer langen Zeit im Tierheim wurde ich von einem Hundefreund adoptiert und habe ein schönes neues Zuhause bekommen. Leider habe ich noch nicht gelernt, mit meiner neuen Freiheit umzugehen. Eine Herde wilder Ziegen hat meinen angeborenen Jagdinstinkt geweckt und ich musste sie jagen. Das war natürlich ein Fehler. Ich würde gerne zu meinem trauernden Besitzer zurückkehren. Ich habe einen Chip mit allen meinen Daten. Falls mich jemand sieht, mein Name ist Rex und ich bin sehr anhänglich", heißt es in der Ausschreibung. Wenn jemand Informationen über das Tier hat, kann er seinen Besitzer unter der Telefonnummer 676477422 kontaktieren.