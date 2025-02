Weil sie wegen des Umbaus des Flughafens jeden Tag bis zu 60 Minuten bis zu ihrem Arbeitsplatz laufen werden müssen, fordern die Fluglotsen von Son Sant Joan auf Mallorca als Ausgleich mehr Geld und Freizeit. Wegen des Umbaus werden die Fluglotsen bald auf dem allgemeinen Passagierparkplatz parken müssen und 500 Meter zu Fuß zurücklegen müssen, bis sie zum Kontrollzentrum gelangen. Als Ausgleich fordern die Arbeitnehmervertreter unter anderem 14 Tage Fernarbeit pro Monat und 250 Euro mehr pro Monat.

Bisher haben die Fluglotsen direkt vor dem Tor des Kontrollzentrums geparkt, was ihrer Aussage nach "die Garantie und Kontinuität" eines wesentlichen Dienstes sicherstellte. Der Flughafenbetreiber AENA hält vorerst an der Änderung des Zugangs fest. Nach mehreren Verschiebungen soll sie wie geplant in den kommenden Wochen greifen.

AENA und Enaire – der öffentliche Verwalter der Luftfahrt in Spanien – glauben, dass die zusätzliche Zeit zur Überquerung des Flughafens für die Fluglotsen zwischen 15 und 30 Minuten (zweimal täglich) variieren könnte und dass sie in der Hochsaison und an verkehrsreichen Tagen sogar noch zunehmen könnte. Zusätzlich zu dem Mehrweg werden die Fluglotsen einen Sicherheitsfilter passieren müssen.

Forderungen sind schon mehr als ein Monat alt

Eine Arbeitnehmervertreterin erklärte, sie fordere die Leitung von Enaire auf, mit der AENA über eine Zufahrtsstraße zu verhandeln, die den Fluglotsen das Recht auf freie Zufahrt zu ihrem Arbeitszentrum garantiert. In einem Schreiben, das Ende des vergangenen Jahres an Enaire gerichtet wurde, forderten die Arbeitnehmervertreter weitere Maßnahmen: Dazu gehören "regelmäßige Evaluierungen, um die psychosozialen Folgen zu messen, die die Änderung des Zugangs für das Personal hat, und die Auswirkungen auf die Gesundheit, die das tägliche Passieren der Detektoren der Sicherheitskontrolle hat".

Außerdem enthält das Dokument die Forderung nach 14 Tagen Telearbeit pro Monat, einem finanziellen Ausgleich von 250 Euro pro Monat für alle Arbeitnehmer und 30 Minuten für jeden Arbeitstag, die kumuliert in freie Tage umgewandelt oder gegen 30 Euro für jeden Arbeitstag eingetauscht werden können.