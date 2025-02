Ein frischer Wind weht am Hafen von Portixol an diesem Wintertag mit klarem, blauen Himmel. In dem ehemaligen Fischerdorf, das sich im Laufe der Zeit zu einem der begehrtesten Stadtteile von Palma entwickelt hat, tummeln sich Spanier und Ausländer auf den Außenterrassen der Cafés und Restaurants und genießen beim Essen und Trinken das herrliche Sonnenwetter. In erster Meereslinie findet sich dort auch das kleine Lokal Prosecco Portixol, das von der Italienerin Sabrina Samoggia geführt wird. Die aus Bologna stammende Gastronomin vermag es bereits seit etlichen Jahren, mit ihrer italienischen Küche mit mediterranem Einschlag sowie ihrer herzlichen Art ihren Gästen ein feinschmeckerisches Wohlfühl-Feeling zu verschaffen. Auch so mancher deutsche Promi und VIP ist hin und wieder unter den Stammkunden, den, um sich von der 54-Jährigen und ihrem Team aufs Feinste verwöhnen zu lassen.

„Wir bieten hier viel Pasta an, auch Bruschetta all' italiana oder Fisch und Steak werden reichlich bestellt, dazu nehmen die Gäste meistens Wein. Auf unserer Speisekarten finden sich jedoch auch klassische Rösti-Kartoffeln vor", so die Restaurantchefin. Wie die Südeuropäerin erklärt, stammt fast 90 Prozent ihrer Kundschaft aus Deutschland – warum das so ist, kann sie sich selbst nicht genau erklären. „Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich selbst Deutsch spreche. Doch kommen auch Spanier, Skandinavier und Engländer zu uns." 2002 war Samoggia aus ihrer italienischen Heimat nach Oldenburg bei Bremen gezogen, wo ihr Bruder bereits wohnte. 2008 tat sich mit der Auswanderung nach Mallorca ein weiterer entscheidender Schritt im Leben der Powerfrau. „Ich liebe Deutschland und diese Zielorientiertheit, Ruhe und Nachdenklichkeit seiner Einwohner. Die ticken komplett anders als Italiener oder Spanier, die eine impulsive Art haben. Dabei fällt mir an den Deutschen auf, dass sie im Urlaub oder bei Aufenthalten auf der Insel wesentlich lockerer sind als in ihrem eigenen Land." Das Geheimnis für den Erfolg ihres Lokals könnte neben seinem Flair von Dolce Vita in der Nähe zum Meer liegen. Schließlich können die Gäste hier am Abend mit einem Glas Sekt in der Hand die Sonne untergehen sehen. Doch auch die Nähe zu den Kunden macht etwas her. „Ich persönlich helfe auch immer beim Service mit aus, und mein Team und ich kenne viele unserer tollen Gäste persönlich und sogar ihre Leibgerichte", erklärt die Lokalbetreiberin. Das führe dazu, dass das Prosecco Portixol beinah immer ausgebucht sei, ohne dass Samoggia dafür die Werbetrommel rühren müsse. Auch ihre zuverlässigen Mitarbeiter tragen sicherlich viel zum Gedeihen des kleinen Restaurants bei. „Mein spanisch-italienisches Team hat seit Jahren Bestand und verfügt über sechs Service-Kräfte und einen Koch," so die Gastronomin. Das Innere des geschäftigen Lokals weist auf 68 Quadratmeter Fläche eine stilvolle Einrichtung aus: An den Wänden hängen Sehnsucht weckende Balearen-Motive der Fotografin Nicole Langholz. Auf der zwölf Quadratmeter großen Außenterrasse sind acht Tische platziert. „Alles läuft bestens, und ich habe keine großen Pläne, etwas zu verändern", erklärt die feurige Single-Frau. Sie sei mit ihrem Leben rundum zufrieden: „Es ist einfach alles tutto bene."