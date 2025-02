Im Fall der illegalen Besetzung des Apartmentgebäudes Neptuno II im Ferienclub Bellevue in Port d'Alcúdia haben sich am sich die Hausbesetzer zu Wort gemeldet. "Wir sind nicht zum Vergnügen hier", beteuerten einige der Bewohner gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Als Grund für die Besetzung nennen sie die angespannte Wohnungssituation auf Mallorca. "Es ist schier unmöglich, eine Mietwohnung zu bezahlen."

Nach Angaben von Anwohnern nahmen verschiedene Gruppen das Gebäude in Beschlag. Die Besetzer unterschiedlicher Nationalitäten, darunter offenbar Familien mit Kindern, hätten mittlerweile mehrere Stockwerke eingenommen. Der Zeitung zufolge tauschten die Besetzer Türschlösser aus und verbarrikadierten die Zugänge mit Möbeln. "Das Gebäude ist in schlechtem Zustand, aber wir haben keine andere Wahl", so einer der Bewohner.

Der Zustand des Gebäudes wird als prekär beschrieben. In den Gängen herrschten laut "Ultima Hora" Kälte und Feuchtigkeit, Teile der Deckenverkleidung seien teilweise eingestürzt. Auch soll es inzwischen zu Auseinandersetzungen innerhalb der Hausbesetzerszene gekommen sein. "Es gibt Leute, die sich nicht zu benehmen wissen und Türen aufbrechen, das schafft Unsicherheit", wird ein namentlich nicht genannter Besetzer zitiert.

Der gesamte Bellevue-Komplex umfasst mehrere Gebäude mit insgesamt 1468 Zimmern und Apartments auf 250.000 Quadratmetern. Die Anlagen, die von dem Touristikunternehmen BlueBay betrieben wird, verfügt zudem über elf Swimmingpools. Der weitläufige Komplex war 2005 eröffnet worden, etliche Gebäude befinden sich aber in renovierungsbedürftigem Zustand. Mitarbeiter von BlueBay sind der Zeitung zufolge derzeit damit beschäftigt, mehrere Gebäude für die Urlaubssaison 2025 fit zu machen.

Die Situation im Neptuno II ist längst kein Einzelfall auf Mallorca. Erst im Januar hatten mehrere Personen zwischenzeitlich Ferienapartments in der Cala Bona und Cala d'Or besetzt gehalten. Auf Betreiben der Behörden konnten die Besetzer mit dem Versprechen auf Straffreiheit dazu überredet werden, ihr Vorhaben zu beenden. Der Unterschied zu Bellevue in Port d'Alcudia: Der großflächig angelegte Club ist auch in der Nebensaison teilweise in Betrieb.