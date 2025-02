Das städtische Busunternehmen EMT von Palma de Mallorca wird 100 neue Busse kaufen, die jeweils rund eine Million Euro kosten. Dabei handelt es sich um Modelle, die bereits in der Flotte fahren. Die ersten Fahrzeuge sollen in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 den Betrieb aufnehmen. Um mit den Ausschreibungen beginnen zu können, beabsichtigen die Verantwortlichen des Unternehmens, noch vor Ende Februar einen großen Rahmenvertrag zu genehmigen.

Ende 2024 hatten die Parteien PP und Vox, die in Palma regieren, die Anschaffung der Busse vereinbart, die bis 2027 erfolgt sein soll. Dafür verfügt EMT über zwölf Millionen Euro aus der Übernachtungssteuer, fünf Millionen Euro aus dem Haushalt 2024 und weitere 3,7 Millionen Euro aus dem Haushalt 2025. Das bedeutet, dass mindestens 20 Fahrzeuge noch in diesem Jahr beschafft werden können. Um das Planziel zu erfüllen, muss sich die EMT darüber hinaus um weitere Finanzmittel bemühen. Die wahrscheinlichste Option ist die Aufnahme neuer Kredite. Das Unternehmen hat bereits eine Verhandlungsrunde mit Banken eingeleitet, um die Darlehensbedingungen zu prüfen.

Am vergangenen Donnerstag informierten die Verantwortlichen der EMT die Vertreter des Verwaltungsrates über den Rahmenvertrag. Ziel ist es, die ersten Ausschreibungen so schnell wie möglich zu starten, damit die Vergaben noch in diesem Frühjahr formalisiert werden können. Die für die Herstellung der Busse benötigte Zeit bedeutet jedoch, dass sich die endgültige Auslieferung um mehr als ein Jahr verzögern wird.

Vox will für alles einen Plan haben

Die neuen Busse werden die älteren ersetzen, die aufgrund von Betriebsproblemen und häufigeren Pannen immer öfter aus dem Verkehr gezogen werden. Derzeit stehen mehr als fünfzig Busse in den Werkstätten still. In diesem Zusammenhang hat Vox seine Partner gebeten, einen Abschreibungsplan zu erstellen, aus dem hervorgeht, welche Einheiten zuerst und in welchem Rhythmus ersetzt werden sollen. Es wird empfohlen, diese Art von Fahrzeugen alle 15 Jahre zu erneuern, aber in Palma sind derzeit Busse im Einsatz, die mehr als 20 Jahre alt sind. Vox fordert die PP außerdem auf, einen langfristigen Beschaffungsplan aufzustellen, um die Erneuerung der Flotte zu gewährleisten.

Trotz der Einstellung von Fahrern ist der Mangel an Bussen und die Zeit, die für die Anschaffung neuer Fahrzeuge benötigt wird, das Hauptproblem der EMT bei der Verbesserung ihres Dienstes. Parallel zu dieser Anschaffung sucht das Unternehmen nach gasbetriebenen Bussen, die es mieten kann, um die dringendsten Engpässe zu überbrücken.