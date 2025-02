Die vielleicht romantischste Straße von Palma de Mallorca befindet sich im Calatrava-Viertel. In dieser Gegend am Rande der Altstadt erzählt die Straße de la Torre de l’Amor (Deutsch: des Liebesturms) die berührende Geschichte eines jüdischen Junggesellen und der Frau seines Nachbarn. Es ist eine Legende, derer man sich in der Balearen-Hauptstadt am Valentinstag erinnert.

Um ihre Ursprünge zu entdecken, müssen wir ins Palma des 14. Jahrhunderts zurückgehen, eine Stadt, in der Christen, Juden und Muslime Seite an Seite lebten. Zu dieser Zeit waren zwei wohlhabende Juden, Moshe Faquim und Magaluf Natjar, Nachbarn. Beide waren einflussreiche Männer, die jedoch ein sehr unterschiedliches Leben führten: Während Faquim Junggeselle war, war Natjar mit einer schönen Frau verheiratet.

Die Legende besagt, dass Faquim sich unsterblich in Natjars Frau verliebte. Diese verbotene Liebe veranlasste ihn, in seinem Haus einen hohen Turm zu errichten, der nur dem Zweck diente, das Zimmer seiner Geliebten zu betrachten. Der Turm wurde zum Symbol ihrer Leidenschaft. Natjar konnte die Situation nicht ertragen und verlangte von König Pere IV. den Abriss des Turms. Der Monarch entsprach seiner Bitte und der Turm wurde abgerissen, aber die Liebe zwischen Faquim und Natjars Frau hatte bereits unauslöschliche Spuren in der Stadt hinterlassen.

Straßenschild in der Straße, in der sich im 14. Jahrhundert eine berührende Liebesgeschichte abspielte.

Am Turm führte kein Weg vorbei

Obwohl diese Version der Geschichte die am weitesten verbreitete ist, gibt es auch andere Versionen: Eine der populärsten dieser besagt, dass sich Natjars Frau in Faquim verliebte und sie dem Objekt ihrer Leidenschaft freien Lauf ließen, was zu einem Skandal in der jüdischen Gemeinde führte. Auch in dieser Version der Legende baute Faquim schließlich einen Turm in seinem Haus, von dem aus er seine geliebte Nachbarin betrachten konnte.

Die Straße Torre de l'Amor ist ein stilles Zeugnis dieser Geschichte. Obwohl der Turm nicht mehr existiert, lebt die Erinnerung an ihn im Namen der Straße und in der Erinnerung der Einwohner Palmas weiter. Darüber hinaus erinnern zwei Graffiti an einer Hauswand in der Straße an die Liebe zwischen Faquim und seiner Nachbarin, eines in Form des Paares und eines in Form einer Schriftrolle mit einem Erklärtext. Heute ist die Stelle ein ruhiger, malerischer Ort im Zentrum der Stadt, der eine Geschichte verbirgt, die vielen unbekannt ist.