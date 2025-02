Ein schwerer Verkehrsunfall hat an diesem Samstagmorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Flughafenautobahn Ma-19 in Palma de Mallorca gesorgt. Ein Tanklastwagen, der mit 6000 Litern Treibstoff beladen war, kippte gegen 7.50 Uhr in der Nähe der Ausfahrt El Molinar um. Die Rettungskräfte mussten sofort eingreifen und die Autobahn sperren, was zu einem massiven Rückstau Richtung Airport führte.

Der Lkw war auf der MA-19 unterwegs, als er auf Höhe des Kilometerpunkts 4,2 aus bislang ungeklärter Ursache umkippte. Die Guardia Civil hat bereits Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Ursache des Vorfalls zu klären. Fahrer blieb unverletzt Zum Glück blieb der Fahrer des Tanklastwagens unverletzt. Er konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen, ohne auf medizinische Hilfe angewiesen zu sein. Die Feuerwehr ist derzeit damit beschäftigt, den Treibstoff aus dem umgekippten Lkw umzupumpen, um eine mögliche Umweltgefahr zu vermeiden. Der Verkehr staute sich auch auf der Nebenstrecke in Palmas Stadtteil Es Coll d'en Rabassa. Der Unfall hat zu massiven Verkehrsbehinderungen geführt. Die Sicherheitskräfte arbeiten mit Hochdruck daran, den Verkehr zu entlasten. Mehrere Autofahrer, die im Stau festsaßen, wurden von den Einsatzkräften sicher zurück auf die entgegengesetzte Fahrbahn geleitet. Einige von ihnen verließen ihre Fahrzeuge, da sie aufgrund des Staus nicht weiterfahren konnten. Es wird erwartet, dass die Sperrung der Ma-19 noch mehrere Stunden andauern könnte, weshalb Autofahrer gebeten werden, alternative Routen zu wählen. Die Polizei rät dazu, in der betroffenen Zone besonders vorsichtig zu fahren. Die Behörden haben bereits mit den Aufräumarbeiten begonnen, um die Sperrung so schnell wie möglich aufzuheben und den Verkehr wieder freizugeben.