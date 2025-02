Die Gewerkschaft CCOO hat angekündigt, angesichts der wachsenden Sicherheitsbedenken der Flughafenmitarbeiter am Flughafen Palma de Mallorca Mobilisierungen und möglicherweise Streiks durchzuführen. Hintergrund sind die Bauarbeiten am Airport, die laut der Gewerkschaft die Arbeitsbedingungen der Angestellten zunehmend unsicher machen. Das meldet am Samstag das Online-Portal "Crónica Balear".

In einer Versammlung der CCOO-Delegierten am Freitag, an der Vertreter aller Flughafen-Sektoren teilnahmen, wurde die Situation ausführlich diskutiert. Dabei wurden die anhaltenden Sicherheitsprobleme und die "tägliche Unsicherheit" an den Arbeitsplätzen der Mitarbeiter betont. Die Gewerkschaft berichtete von einer besorgniserregenden Lage, die das "Wohl der Beschäftigten gefährde". Bereits in einem früheren Treffen mit Arbeitsschutzvertretern äußerte die CCOO ihre Besorgnis über die Arbeitsbedingungen am Flughafen. Dabei wurde betont, dass eine schnelle Reaktion seitens des Flughafenbetreibers Aena notwendig sei, um die Situation zu klären. Bislang sei jedoch keine konkrete Lösung angeboten worden. "Die Inaktivität von Aena bei der Behebung der immer wieder vorgebrachten Anliegen der Mitarbeiter hat uns zu dieser Entscheidung geführt", erklärte ein Gewerkschaftsvertreter. Sollte die Situation weiterhin ungelöst bleiben, erwägen die Delegierten nun ernsthafte Aktionen, um auf die Probleme aufmerksam zu machen. Geplant sind unter anderem Mobilisierungen, um auf die dringende Notwendigkeit von präventiven Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen zu drängen. Hintergrund der Probleme ist der Großumbau das Airports auf Mallorca in diesem Winter. Das Modul A und das Modul D werden um mehrere Gates erweitert. Außerdem wurde die Sicherheitskontrolle verlegt und es entsteht ein nagelneuer, großer Duty-Free-Bereich. Es handelt sich um den umfassendsten Airport-Umbau seit dem Bau des Hauptterminals vor 28 Jahren.