Die regionale Wetterbehörde (Aemet) hat anhaltend ungewöhnlich mildes Wetter auf Mallorca prognostiziert. Die Temperaturen auf der Insel liegen derzeit deutlich über den für Mitte Februar üblichen Werten und erinnern eher an frühlinghafte Aprilbedingungen. Laut Prognosen soll die Wärmeperiode mindestens bis Anfang März andauern.

Am Sonntag, dem 16. Februar, werden auf der Insel Höchsttemperaturen zwischen 17 und 20 Grad Celsius erwartet, während die Durchschnittswerte in dieser Jahreszeit bei 15 bis 16 Grad liegen. Bereits am Samstag lagen die Temperaturen vielerorts über dem Durchschnitt: In Puerto de Pollença wurden 19 Grad gemessen, in Artà, am Capdepera-Leuchtturm, am Flughafen Palma sowie in weiteren Orten erreichten sie 18 Grad.

Mischung aus mittleren und hohen Wolken

Die aktuelle Wetterlage wird von einer Mischung aus mittleren und hohen Wolken geprägt. Zwar könnten atlantische Fronten Regen auf die iberische Halbinsel bringen, doch für Mallorca erwartet Aemet nur geringe Niederschlagsmengen. Vielmehr bleibt es weitgehend trocken, begleitet von leichten bis mäßigen Winden sowie schwachen Brisen an den Küsten.

Auch in den kommenden Tagen bleibt das frühlingshafte Wetter erhalten. Am Montag sind lediglich vereinzelte schwache Niederschläge möglich, die mit Staub aus Nordafrika vermischt sein könnten. Die Temperaturen verharren auf dem aktuell hohen Niveau, während sich der Himmel im Tagesverlauf weiter aufklären soll. Nebel und Dunstfelder könnten am Morgen stellenweise auftreten.

Laut Aemet-Modellen ist bis mindestens zum 9. März keine markante Abkühlung in Sicht. Zwar deuten einige Wetterentwicklungen auf vermehrte Niederschläge in Westeuropa hin, jedoch werden diese Mallorca voraussichtlich nicht erreichen. Damit bleibt die Insel weiterhin unter dem Einfluss eines außergewöhnlich milden Winters.