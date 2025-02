Ein schwerer Verkehrsunfall im Industriegebiet Son Castelló in Palma de Mallorca hat in der Nacht zum Sonntag (16.2.) für große Aufregung gesorgt. Ein 44-jähriger Mann wurde beim Überqueren einer Straße von einem Motorrad erfasst und erlitt eine Beinamputation. Der Unfall ereignete sich gegen 1.20 Uhr vor einem bekannten bolivianischen Nachtclub.

Laut Augenzeugen saßen zwei 19-jährige Männer auf dem Motorrad, als es zu dem Zusammenstoß kam. Die Wucht des Aufpralls war enorm: Das Motorrad wurde rund 100 Meter weit geschleudert und kollidierte mit mindestens drei geparkten Fahrzeugen. Der 44-jährige Mann erlitt eine Amputation seines Beins unterhalb des Knies, während die beiden Motorradfahrer durch die Luft geschleudert, jedoch weniger schwer verletzt wurden.

Mehrere Gäste der Bar wurden Zeugen des Unfalls und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Zwei Krankenwagen des Notfalldienstes SAMU 061 sowie Polizeistreifen und Feuerwehrleute rückten aus. Der Schwerverletzte lag unter einem Lieferwagen und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde er zusammen mit seinem amputierten Bein ins Hospital de Son Espases gebracht, wo Mediziner prüften, ob eine Reimplantation möglich ist.

Am Unfallort kam es zu tumultartigen Szenen: Freunde des Opfers versuchten, die Identität der Unfallverursacher in Erfahrung zu bringen. Als die jungen Männer zum Krankenwagen gebracht wurden, eskalierte die Lage und die Polizei musste eingreifen, um handgreifliche Auseinandersetzungen zu verhindern. Die Beamten setzten einige Beteiligte in ein Polizeiauto, um sie zu beruhigen.

Erste Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben könnte. Ein Alkoholtest beim Fahrer fiel negativ aus. Die beiden Motorradfahrer wurden ebenfalls in das Krankenhaus eingeliefert, der Fahrer mit mittleren Verletzungen, sein Beifahrer mit leichteren Blessuren. Auch dort blieb die Situation angespannt, da die Familien der Beteiligten aufeinandertrafen und die Polizei die Nacht hindurch vor Ort blieb, um weitere Konflikte zu verhindern.