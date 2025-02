Um was es auf dem Landgut Fartàritx von Rolf und Heidi Schulz auf Mallorca geht, spiegelt sich in einem Satz des Eigentümers wider: "Das Ansehen einer Pflanze hat viel mit seiner gesundheitlichen Wirkung zu tun." Flora und körperliches Wohlergehen sind die bestimmenden Themen des Schaffens der beiden Deutschen auf ihrer Finca bei Pollença. Hier sammelt das Ehepaar Wildkräuter, baut eigene Pflanzen selbst an und stellt aus ihnen unter der Marke Heritx vielfältige Essenzen her. Die drei Produkte trinkbare Elixiere, Pflanzenwasser und Gemmomazerate vereinen die Natur, deren Geschmack und den Geruch des Tramuntana-Gebirges in Flaschenform.

Von oben nach unten: Elixiere, Gemmomazerate und Hydrolate. Außerdem stellt Heritx noch Kräuterbündel her.

Eine Fahrt wie botanischer Anschauungsunterricht

"Das ist ein besonderer Ort", sagt Rolf Schulz gleich zu Beginn des MM-Besuchs auf dem riesigen Areal, als er den Reporter am Tor des Grundstückes abholt. Hier beginnt eine lange und steile Fahrt, die über einen Gebirgspass in ein paradiesisches Tal führt. Entlang des Weges wandelt sich die Vegetation von trockenem, mediterranem Wuchs hin zu felsiger Kulisse mit robusten Pflanzen. An der höchsten Stelle angekommen, weist Rolf Schulz auf die verschiedenen natürlichen Wasserquellen hin, die das Landgut bereichern und gute Voraussetzungen dafür bieten, dass sich die Kräuter, Bäume & Co. positiv entwickeln.

Mehr als 20 Gewächse verwenden die Schulz' in ihren Produkten. Dazu zählen etwa Feigen oder Bergkiefern. Aus deren Knospen stellt das Ehepaar sogenannte Gemmomazerate her: Dabei handelt es sich um Sprays, die über den Mund eingenommen werden, aus pflanzlichem Glycerin aus Leinsamen, Alkohol und Quellwasser. "In den Knospen ist das gesamte genetische Material enthalten", sagt Heidi Schulz, und die heilsame Wirkung der Pflanze. Zu den positiven Effekten der vier Sorten zählen etwa die Beruhigung des Verdauungssystems oder Linderung bei Osteoporose.

Lavendel ist eine der mehr als 20 vom Ehepaar verarbeiteten Pflanzen.

Der pünktliche Vogel fängt die Kräuter

Dann bietet Heritx ebenso verzehrbare Elixiere aus mediterranen Heilkräutern. Die Mischungen mit Honig und Apfelessig werden mit Wasser verdünnt getrunken und kommen in Flaschen zu 100 Milliliter für zehn Portionen oder 500 Milliliter für 50 Portionen. Die Zutaten der Linie stammen wie alle, die Heritx verwendet, ausschließlich aus Bio-zertifiziertem Anbau. Rolf und Heidi Schulz sammeln sie in Handarbeit am Vormittag, um den höchsten Gehalt an heilsamen Wirkstoffen zu erhalten. Bei ihrer Arbeit handelt es sich um ein "Saisongeschäft", so Heidi Schulz, und ihr Mann weist darauf hin, dass aktuell Erntezeit sei.

Auf Fartàritx wird auch preisgekrönter Honig hergestellt, der unter der Marke Mel Caramel von Martí Mascaró in Bio-Qualität verkauft wird. Die Größe des Anwesens erlaubt es, dass die Bienen bis zu drei Kilometer weit auf demselben umherfliegen können, während sie sich nur von nachhaltig kultivierten Pflanzen ernähren. Weitere Tiere auf dem Landgut sind Ziegen, Kühe und Schafe.

Die Finca befindet sich in einem paradiesischen Tal.

Reine Zusammensetzung bekommt sensiblen Körpern

Das dritte essenzielle Heritx-Produkt sind Hydrolate genannte Pflanzenwasser, die es in fünf Varianten gibt: Johanniskraut, Lavendel, Rosmarin, Rose und Zypresse. Je nachdem, welches Gewächs bei der Herstellung verwendet wurde, reagiert der menschliche Körper unterschiedlich – von animiert bis ausgeglichen – auf die Hydrolate. Diese bestehen nur aus ätherischen Ölen und dem Wasser, das bei deren Destillation gewonnen wird, und sind daher auch für Schwangere und Kinder gut geeignet.

Das Ehepaar Schulz produziert seit 2020, seit bald zehn Jahren wohnt es auf Mallorca. Heidi erklärt: "Als wir die Finca kauften, dachten wir, 'Da kann man doch was draus machen'. Die Lage ist optimal und durch die Quellen und das viele Wasser hat man hier ideale Voraussetzungen."

Die Produkte von Heritx sind erhältlich an zwei Verkaufsstellen in Pollença, einer in Santanyí sowie gelegentlich auf Märkten und über die Internetseite www.heritx.es.