Der Urlaubsort Colònia de Sant Jordi im Süden Mallorcas ist zum "weltbesten Ort für Freiwasserschwimmen 2024" gekürt worden. Die Auszeichnung kommt von der World Open Water Swimming Association (WOWSA), dem Weltverband für Freiwasserschwimmen. Gleichzeitig wurde das BEST Fest zu einem der zehn wichtigsten Freiwasser-Events weltweit gekürt. Darüber berichtete am Montag die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Das jährlich im Mai stattfindende Festival lockt Jahr für Jahr mehr als 1.000 Schwimmer aus aller Welt in den beschaulichen Küstenort. Die Teilnehmer können sich in verschiedenen Wettkämpfen messen – von kurzen Sprintdistanzen bis hin zu anspruchsvollen Langstrecken.

"Diese Anerkennung unterstreicht die herausragende Arbeit unseres Teams und die großartige Unterstützung der Kommune", kommentierte Matthew O'Connor, Leiter des BEST Centre und Organisator des Festivals, die Auszeichnung.

Colònia de Sant Jordi hat sich in den vergangenen Jahren als internationale Top-Destination für Freiwasserschwimmer etabliert. Kristallklares Mittelmeer, geschützte Buchten und eine perfekte Infrastruktur machen den Ort sowohl für Anfänger als auch für Profis attraktiv. "Unser Ort ist wirklich ein Paradies für Freiwasserschwimmer, sei es während des BEST Fests oder das ganze Jahr über", so O'Connor.

Das vor elf Jahren ins Leben gerufene BEST Fest hat sich zu einem Pflichttermin in der internationalen Freiwasserszene entwickelt. Ausschlaggebend dafür seien, so die Juroren der WOWSA, neben den optimalen Bedingungen auch das mediterrane Ambiente und die "professionelle Organisation" durch das BEST Centre. Das Trainingszentrum selbst hat sich einen Namen als Anlaufstelle für internationale Spitzensportler verschiedener Disziplinen gemacht.

In diesem Jahr geht das BEST Fest zwischen dem 24. und 30. Mai über die Bühne.