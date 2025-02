Das Landgut Almallutx, ein historisch bedeutsames Anwesen im Tramuntana-Gebirge, wird in Kürze bei einer Auktion angeboten. Die Immobilie, die sich im Gebiet der Gemeinde Escorca befindet und unmittelbar an den Stausee Gorg Blau grenzt, startet mit einem Preis von 1,3 Millionen Euro. Diese Entscheidung fällt nach monatelangen rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den drei Miteigentümern, die sich über die Aufteilung des Besitzes nicht einigen konnten.

Ein Mitbesitzer hatte ein Verfahren zur Aufteilung des gemeinsamen Eigentums eingeleitet, um die Teilung des Grundstücks zu ermöglichen. Das zuständige Gericht erteilte jetzt eine Teilungsanordnung, entschied, dass die Finca im Rahmen einer Auktion veräußert werden muss. Der Ausgang des Verfahrens wird nicht nur die zukünftige Nutzung des Areals beeinflussen, sondern könnte auch eine weitreichende Bedeutung für den Erhalt des Gebiets haben.

Vorkaufsrecht der öffentlichen Verwaltung

Ein zentrales Thema der Versteigerung ist das Vorkaufsrecht der öffentlichen Verwaltung. Sollte diese das Interesse an der Finca bekunden, hat sie Vorrang beim Erwerb des Geländes. Angesichts des außergewöhnlichen landschaftlichen, historischen und ökologischen Werts des Anwesend ist die Frage von erheblichem öffentlichen Interesse. Insbesondere könnte die Verwaltung das Grundstück erwerben, um zu verhindern, dass es in private Hände fällt, was angesichts seiner sensiblen Lage in einem geschützten Naturraum und seines historischen Erbes von großer Bedeutung wäre.

Die "Finca d'Almallutx" beheimatet eine weitläufige archäologische Stätte aus der arabischen Epoche, die sich über etwa 120.000 Quadratmeter erstreckt. Die Stätte hat einen hohen wissenschaftlichen und kulturellen Wert und war bereits mehrfach Ziel von Diebstählen. Der Archäologe Jaume Deyà, der seit Jahren an den Ausgrabungen vor Ort beteiligt ist, bezeichnete das Landgut als "strategisch wichtig" und betonte, dass es in den Händen der öffentlichen Verwaltung bleiben sollte. Ein Teil des Geländes war bereits in der Vergangenheit für den Bau des Stausees Gorg Blau enteignet worden, einer Schlüssel-Infrastruktur für die Wasserversorgung Mallorcas.

Bislang hat die öffentliche Verwaltung aber keine Stellungnahme zu einem möglichen Erwerb abgegeben. Es ist jedoch bekannt, dass die Eigentümer vor rund sechs Jahren den Inselrat um den Kauf des Grundstücks gebeten hatten, eine Anfrage, die jedoch nicht zum Erfolg führte. Der Ausgang dieser Auktion könnte nun entscheidend für die zukünftige Nutzung und den Erhalt dieses einzigartigen Natur- und Kulturdenkmals in der Serra de Tramuntana sein.