Für viele deutsche Residenten auf Mallorca hat sich die Teilnahme an der Bundestagswahl am 23. Februar zu einer stressigen Angelegenheit entwickelt. An diesem Dienstag um 12 Uhr, hat der deutsche Konsul auf der Insel, Wolfgang Engstler, die Wahlurne geschlossen. In den Tagen zuvor hatten die auf Mallorca gemeldeten Wähler die Möglichkeit, ihre Briefwahlunterlagen für die Wahl dort abzugeben.

Der enge Zeitrahmen war eine Folge der vorgezogenen Neuwahl, die die Fristen für die Briefwahl erheblich verkürzt hatte. Um eine rechtzeitige Zustellung in Deutschland zu gewährleisten, hatte das Konsulat diesen Abgabe-Service organisiert. Die abgegebenen Wahlbriefe werden jetzt per Express an die Wahlämter in Deutschland weitergeleitet.

Viele haben Unterlagen noch gar nicht erhalten

Doch für viele der Mallorca-Deutschen, die ihre Unterlagen gar nicht rechtzeitig erhalten hatten, stellte sich das Verfahren als problematisch heraus. Mit dem Schließen der Wahlurne endete auch für sie die Möglichkeit, die Unterlagen dort abzugeben. Betroffene Wähler haben nun lediglich die Option, ihre Wahlbriefe entweder über den regulären Postweg oder auf eigene Kosten per Expressversand nach Deutschland zu schicken, um sicherzustellen, dass ihre Stimme noch berücksichtigt wird.

Der gesamte Prozess hatte im Vorfeld bereits die Herausforderungen bei der Teilnahme von Auslandsdeutschen an Wahlen beleuchtet, insbesondere wenn es zu logistischen Engpässen und einer unzureichenden Zustellung kommt.

Wer von Mallorca aus an der Bundestagswahl teilnehmen wollte, musste sich vorher (bis 2. Februar) bei seiner letzten Meldebehörde in Deutschland ins Wahlregister eintragen lassen und angeben, an welche Adresse auf der Insel die Unterlagen verschickt werden sollen. Während manche Behörden in Deutschland die Briefe zeitnah versendeten, dauerte es anderswo sehr lange. "Ich warte bis heute auf meine ordnungsgemäß beantragten Wahlunterlagen aus Düsseldorf", sagte eine MM-Leserin am Dienstag.