Im Norden von Mallorca gelegenen Küstenort Port d'Alcúdia hat am Dienstag die schrittweise Räumung des besetzten Apartmentgebäudes Neptuno II im Bellevue-Komplex begonnen. Mehrere Bewohner hätten im Verlauf des Tages das Gebäude bereits freiwillig mit ihrem persönlichen Besitz verlassen, will die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" aus verschiedenen Quellen erfahren haben. Derzeit sollen sich noch etwa 30 Personen in dem Gebäude aufhalten.

Ein vom Eigentümer beauftragtes Räumungsunternehmen hatte am Montag überraschend vor dem Gebäude Stellung bezogen. Offenbar um Spannungen zwischen Besetzern und Rausschmeißern zu vermeiden, wurde die Zahl der privaten Sicherheitskräfte am Dienstag auf etwa zehn Personen halbiert. Den verbliebenen Okupas sein schriftlich ein Ultimatum gestellt wurde, so die Zeitung weiter. Demnach hätte diese bis spätestens kommenden Montag Zeit, die Ferienanlage zu verlassen. Bei freiwilligem Abzug würden keine rechtlichen oder strafrechtlichen Konsequenzen drohen.

Mehrere Besetzer sollen dieser Vereinbarung bereits zugestimmt haben, schreibt "Ultima Hora". Bestandteil des Deals sei unter anderem, dass sie sich bis zum Ende des Ultimatums frei im Gebäude bewegen dürften. Um künftige Besetzungen zu verhindern, mauern im Auftrag des Eigentümers Bauarbeiter bereits mehrere Eingänge zu. Die Guardia Civil, die sich wie die örtliche Polizei bislang auffallend zurückgehalten hat, patrouilliert regelmäßig in der Umgebung des Gebäudes.

Die Stadtverwaltung von Alcúdia beschränkte sich derweil darauf, den Vorfall zu bestätigen. Die zunächst eingeschaltete örtliche Polizei habe den Fall an die Guardia Civil übergeben. Die städtischen Sozialdienste seien über die Situation informiert und böten den Besetzern, insbesondere Familien mit minderjährigen Kindern, ihre Unterstützung an. Einige der Besetzer seien den Behörden als Hilfsempfänger namentlich bekannt gewesen, teilte das Rathaus mit. Man wolle das weitere Vorgehen mit der regionalen Sozialstelle IMAS und den entsprechenden Stellen in der Landesregierung abstimmen.

Die Situation im Neptuno II ist längst kein Einzelfall auf Mallorca. Erst im Januar hatten mehrere Personen zwischenzeitlich Ferienapartments in der Cala Bona und Cala d'Or besetzt gehalten. Auf Betreiben der Behörden konnten die Besetzer mit dem Versprechen auf Straffreiheit dazu überredet werden, ihr Vorhaben zu beenden. Der Unterschied zum Bellevue-Komplex in Port d'Alcudia: Der großflächig angelegte Club ist auch in der Nebensaison teilweise in Betrieb.