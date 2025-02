Die Temperaturen auf Mallorca liegen derzeit deutlich über den für Februar üblichen Werten. "Mallorca erlebt frühlingshaftes Wetter mitten im Winter", sagte María José Guerrero, Sprecherin des staatlichen Wetterdienstes Aemet auf den Balearen, am Dienstag zur gegenwärtigen Wetterlage. An einigen Orten wurden bereits mehr als 20 Grad gemessen – fünf Grad mehr als für Mitte Februar typisch.

Aber Abkühlung naht: Ein atlantisches Tiefdruckgebiet, das am kommenden Freitag und Samstag die iberische Halbinsel von West nach Ost überqueren soll, werde Mallorca und die Nachbarinseln erreichen, so die Meteorologin. Allerdings nur in abgeschwächter Form.

Für Freitag werden auf Mallorca zunächst nur vereinzelte Wolkenfelder erwartet, am Morgen könne es zu Dunst und Nebelbänken kommen. Die Temperaturen bleiben den Meteorologen zufolge weitgehend stabil oder gehen leicht zurück. Dazu soll aus östlicher und nordöstlicher Richtung eine schwache Brise wehen.

Am Samstag, so die AEMET-Prognosen, nehme die Bewölkung im Tagesverlauf zu, vereinzelte Niederschläge seien möglich. Die Nachttemperaturen sollen leicht steigen, während die Tageswerte weiterhin unverändert blieben. Der Wind soll mäßig aus südlicher Richtung wehen und am Nachmittag auf West drehen.

Für die kommende Woche deuten die Wettermodelle nach Angaben von Guerrero auf einen leichten Temperaturrückgang hin. Diese Prognose sei aufgrund des noch größeren zeitlichen Abstands jedoch mit Unsicherheiten behaftet. Fazit: Der Winter zeigt sich auf Mallorca nach wie vor von seiner angenehmen Seite.