Die wachsende Problematik der Hausbesetzungen auf Mallorca macht auch vor Palmas angesagtem Viertel Santa Catalina nicht halt. Besonders betroffen ist dort das historische Mühlen-Barrio Es Jonquet, das mit seinen traditionellen Fischerhäusern und charmanten Gassen immer mehr in den Fokus von Immobilienkäufern rückt. Doch während einige Häuser bereits aufwendig saniert wurden, stehen andere leer – ein gefundenes Fressen für sogenannte "Okupas".

Das musste auch Juana Camps, Eigentümerin einer Erdgeschosswohnung in der Straße Molí d'en Garleta, schmerzlich erfahren. Gleich viermal innerhalb kurzer Zeit versuchten Unbekannte, die unbewohnte Immobilie zu besetzen! "Früher wurde die Wohnung schon einmal illegal bewohnt – danach war sie ein einziges Chaos", berichtet Camps. Um sich vor weiteren Vorfällen zu schützen, ließ sie eine Alarmanlage und zusätzliche Schlösser anbringen. "Jedes Mal, wenn jemand eingedrungen ist, ging der Alarm los, wir wurden informiert, und die Polizei kam sofort", erzählt sie.

Immer mehr Häuser betroffen

Die Lage in Es Jonquet im Allgemeinen sei aber alarmierend. Mehrere historische Gebäude stehen leer, warten auf Baugenehmigungen oder befinden sich in schlechtem Zustand. Viele davon zeigen Spuren von Einbruchversuchen oder Graffiti – ein klares Zeichen dafür, dass Hausbesetzer die Gegend ins Visier genommen haben.

"Wir fühlen uns unsicher und wissen nicht mehr, was wir tun sollen“, sagt Camps. In ihrer Verzweiflung ließ sie das Haus nun sogar zumauern, um weitere Besetzungsversuche zu verhindern. Doch das eigentliche Problem sei nicht die Polizei, die stets schnell reagiert habe – sondern die Justiz. „Die Gesetzeslage in Spanien macht es den Okupas viel zu einfach. Selbst wenn sie erwischt werden, dauert es oft Monate, bis sie aus einer besetzten Immobilie entfernt werden können“, kritisiert sie.

Gefragte Lage wird zur Zielscheibe

Santa Catalina gilt als eines der angesagtesten Viertel Palmas. Während hippe Bars, Cafés und Boutiquen das Viertel prägen, entstehen immer mehr luxussanierte Apartments mit Meerblick. Doch die Mischung aus ungenutzten Altbauten und renovierten Immobilien macht Es Jonquet zu einem Brennpunkt für Hausbesetzungen.

„Wir haben große Pläne für unser Haus, doch solange wir auf die Genehmigung warten, bleibt die Angst“, sagt Camps. Die Sorge unter den Anwohnern wächst – ebenso wie die Forderung nach strengeren Gesetzen, um die Besetzungen schneller beenden zu können.

Ob sich die Lage in Santa Catalina beruhigt oder weiter zuspitzt, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Die Bewohner haben genug von der Unsicherheit – und fordern endlich Lösungen.