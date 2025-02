Das Wetter auf Mallorca und in Deutschland könnte in diesen Tagen unterschiedlicher nicht sein. Denn während die Insel tagsüber T-Shirt-Wetter mit über 20 Grad erlebt, werden in einigen Teilen der Bundesrepublik zweistellige Minuswerte in der Nacht gemessen – mehr als 35 Grad Temperaturunterschied.

Am Dienstag sind laut des staatlichen Wetterdienstes Aemet 21 Grad in der Inselmitte gemessen worden: Spitzenreiter war das Dorf Binissalem. Auch am Mittwoch werden wieder ähnlich milde Werte erwartet. Bis zu 22 Grad sind noch einmal möglich, teilte der Wetterdienst bei X mit. Dazu scheint vielerorts die Sonne, stellenweise kann es aber auch bedeckt und diesig sein.

Tmáx hoy (ºC)#Mallorca

21 Binissalem

20 Port de Pollença

20 Pollença

20 Santa María

20 Muro

20 Sa Pobla

20 Son Bonet, Aeropuerto

20 Colònia de Sant Pere

20 Artà

20 Palma, Universitat

20 Calvià

20 Sineu

20 Llucmajor

19 Far de Capdepera

19 Porreres

19 Campos

19 Petra

19 Manacor pic.twitter.com/yBdztQqPLz — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) February 18, 2025

Währenddessen erlebt Deutschland aktuell besonders winterliche Werte, vor allem die Nächte sind aktuell sehr kalt. Wie die Tagesschau auf Instagram mitteilte, ist in der Nacht zu Montag die

bislang kälteste Nacht des Winters verzeichnet worden. "In Bischofferode in Thüringen wurden nach Angaben des MDR-Wetterstudios bis zu minus 15,2 Grad Celsius gemessen", heißt es in dem Beitrag.

In einigen Teilen der Bundesrepublik fiel auch Schnee. Vielerorts erleben die Menschen in Deutschland aktuell aber "Kaiserwetter": Zwar ist es auch tagsüber sehr kalt, dennoch scheint die Sonne, es ist weitestgehend trocken und der Himmel strahlt vielerorts in reinstem Blau.

Die aktuell hohen Temperaturen auf Mallorca liegen im Schnitt fünf Grad über dem Mittel für diese Zeit. Entsprechend voll sind in diesen Tagen die Meerespromenaden, Strände und Buchten der Insel. Aber Abkühlung naht: Ein atlantisches Tiefdruckgebiet, das am kommenden Freitag und Samstag die iberische Halbinsel von West nach Ost überqueren soll, wird auch Mallorca und die Nachbarinseln erreichen – allerdings nur in abgeschwächter Form.