Nur wenige Meter vom Yachthafen Palmas entfernt wird im unteren Erdgeschoss des Hotels Victoria Gran Melià ein Stück Nachtleben-Geschichte auf Mallorca neu belebt. In diesen Räumlichkeiten eröffnet der Social Club erneut seine Türen – jener Kult-Club, der sich zuvor an der Brücke nahe dem ehemaligen Hotel Mediterráneo befand und im April 2024 schließen musste.

Das Gebäude blickt auf eine lange Geschichte als Tanzlokal zurück. Bis 2015 war hier die Diskothek Victoria beheimatet, davor das El Que Faltaba. Laut der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora laufen derzeit nicht nur Umbauten in den Kellerräumen, sondern auch Renovierungsarbeiten am Swimmingpool und an der Terrasse der oberen Stockwerke des Victoria Gran Melià.

Vom Umbau zur Neuausrichtung: Palmas Nachtleben im Wandel

Der Social Club musste seinerzeit schließen, da der Paseo Marítimo modernisiert wurde und die Diskothek dem Umbau weichen sollte. Im April 2024 wurde das Gelände schließlich von der Hafenbehörde der Balearen enteignet. Zudem war die Betreiberkonzession ohnehin nur bis Ende 2025 befristet. Die städtebaulichen Pläne für den Uferboulevard sehen vor, dass nach dem Abriss der alten Brücke eine neue Grünfläche entsteht – ein weiterer Schritt in der Umgestaltung dieses Teils der Stadt.

Mit der Neueröffnung des Clubs setzt sich die Transformation des Viertels El Terreno zu einem pulsierenden Ausgeh- und Nachtbezirk fort. Wann genau die Wiedereröffnung stattfindet, ist noch unklar. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Diskothek Lío Mallorca, die zur renommierten Pacha Group gehört und seit ihrer Eröffnung am 3. August 2023 bereits zahlreiche Nachtschwärmer anzieht.

Die Wiederbelebung des Social Clubs inspiriert auch andere Gastronomen und Betreiber von Freizeit- und Vergnügungslokalen in der Umgebung, ihr Angebot zu erweitern und qualitativ aufzuwerten. Mit frischen Konzepten und neuen Investitionen bereitet sich Palmas Nachtleben auf eine vielversprechende Saison vor.