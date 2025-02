Ein Streit um die Miete einer Wohnung im Mallorca-Dorf Santa Maria ist am Dienstagmorgen eskaliert und endete für beide Beteiligten im Krankenhaus. Ein 62-jähriger Vermieter verlor dabei vier Zähne, während der 30-jährige Mieter eine Stichwunde erlitt. Die Guardia Civil nahm beide Männer fest.

Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 10.30 Uhr auf einem Grundstück, das in mehrere Parzellen mit einzelnen Wohnhäusern unterteilt ist. Laut einer Zeugin soll der Streit durch eine Überwachungskamera ausgelöst worden sein. Der Mieter hingegen gab an, der Vermieter habe ihn in aggressivem Ton aufgefordert, auszuziehen, sollte er die Miete nicht zahlen.

Vermieter greift zum Schinkenmesser

Im Verlauf des Konflikts eskalierte die Situation: Der jüngere Mann schlug den Vermieter ins Gesicht und brachte ihn zu Boden, wobei dieser vier Zähne verlor. Anschließend traf ihn ein geworfenes Vorhängeschloss im Gesicht. Der 62-Jährige griff daraufhin zu einem langen Schinkenmesser und stach auf seinen Kontrahenten ein, wodurch dieser eine Wunde im seitlichen Oberkörper erlitt.

Beide Männer wurden medizinisch versorgt. Der verletzte Mieter erhielt eine Naht, während der Vermieter die Folgen der Schläge behandeln ließ. Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus wurden beide der Justiz in der Vía Alemania vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.