Die umfassende Neugestaltung des Paseo Marítimo in Palma de Mallorca nähert sich ihrem Abschluss. Wie Javier Sanz, Präsident der Hafenbehörde der Balearen (APB), gegenüber dem Radiosender Cope Baleares erklärte, sollen die Bauarbeiten am 16. April fertiggestellt sein. Die offizielle Einweihung des modernisierten Boulevards ist für Oktober geplant.

Die monatelangen Verzögerungen und die anhaltenden Beeinträchtigungen haben in der Geschäftswelt rund um die Promenade jedoch ihre Spuren hinterlassen. Manuel Jiménez, Präsident des Unternehmer- und Industrieverbandes des Paseo Marítimo (Acoipam), zeigt sich dennoch vorsichtig optimistisch: "Hoffentlich wird das Projekt wirklich bis Ende des Jahres abgeschlossen. Die Geschäftsleute hier sind nach fast drei Jahren Bauarbeiten am Limit."

Massive Umsatzeinbußen für lokale Betriebe

Laut Jiménez haben nahezu alle der rund 80 Mitgliedsbetriebe des Verbands unter den Bauarbeiten gelitten. "Etwa 15 Prozent der Unternehmen stehen derzeit zur Übernahme, viele mussten im Winter vorübergehend schließen. Einige wenige haben sogar endgültig aufgegeben", berichtet er.

Während einige Betriebe die Zwangspause für eigene Renovierungsarbeiten nutzen, warten viele noch auf finanzielle Hilfen. "Die genauen Verluste werden wir erst nach Abschluss der Arbeiten berechnen können, aber aktuell liegt das durchschnittliche Umsatzminus bei 50 Prozent – ein enormer Einschnitt", so Jiménez.

Besonders hart getroffen habe es die Gastronomie, und die Autovermietungen seien nahezu vollständig aus der Gegend verschwunden. "Viele Unternehmen haben aufgegeben, weil hier einfach kein wirtschaftliches Arbeiten mehr möglich war", erklärt der Verbandspräsident.

Mit der Fertigstellung des Paseo Marítimo soll sich das Blatt jedoch wenden. Die neugestaltete Promenade soll nicht nur für Anwohner und Touristen attraktiver werden, sondern auch den ansässigen Unternehmen wieder eine stabile wirtschaftliche Basis bieten. Ob sich die erhoffte Belebung tatsächlich einstellt, wird sich ab Herbst zeigen, wenn der neue Paseo Marítimo offiziell eröffnet wird.

Der "Paseo Marítimo" genannte und von den Umbauarbeiten betroffene Abschnitt von Palmas Uferstraße beginnt in Höhe des Sa-Feixina-Parks nahe des Trend-Viertels Santa Catalina und verläuft in wetslicher Richtung bis zum Fährhafen in der Nähe des Einkaufszentrums Porto Pi. Gesäumt wird der Boulevard von zahlreichen Restaurants, dem Auditorium, dem Yachthafen und dem renommierten Segelclub Club de Mar. In der Nähe des Kreuzfahrtterminals befindet sich auch das Deutsche Konsulat.