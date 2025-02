Ein tragischer Vorfall hat sich in einem Apartmentkomplex auf Mallorca ereignet: Ein 86-jähriger Deutscher lebte offenbar mehrere Tage mit seiner verstorbenen Ehefrau zusammen, ohne ihren Tod zu bemerken. Rettungskräfte fanden die 82-jährige in der Wohnung des Paares in Sa Coma leblos auf. Das meldet an diesem Donnerstag die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte der Mann am Dienstagmorgen nach dem Frühstück festgestellt, dass seine Frau aus dem Bett gefallen war und auf dem Boden lag. Da sie nicht reagierte, rief er das Gesundheitszentrum von Cala Millor an und erklärte der Ärztin, dass seine Frau "seit Tagen schlafe". Kein Hinweis auf Fremdeinwirkung Die herbeigerufenen Rettungskräfte fanden die Leiche der Frau in eine Decke gehüllt. Der Mann, der nicht vorbestraft ist, gab an, seine Frau habe sich seit mehreren Tagen nicht bewegt, er sei jedoch davon ausgegangen, dass sie lediglich schlafe. Die Guardia Civil und die Lokalpolizei nahmen umgehend Ermittlungen auf. Eine Gerichtsmedizinerin untersuchte die Verstorbene vor Ort, um Hinweise auf eine mögliche Gewalteinwirkung auszuschließen. Schnell kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass es sich um einen natürlichen Todesfall handelte. Laut ersten Erkenntnissen sei die Frau an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung verstorben. Ihr Mann, der möglicherweise selbst gesundheitliche Einschränkungen hat, habe dies offenbar nicht bemerkt und mehrere Tage lang neben ihr geschlafen. Nachbarn überrascht von großem Polizeiaufgebot Das deutsche Paar lebte regelmäßig in einem Apartmentkomplex in Sa Coma, einer Region Mallorcas, die bei ausländischen Urlaubern und Auswanderern beliebt ist. Viele der Nachbarn kannten die beiden nicht persönlich. Umso größer war die Überraschung, als am Dienstagmittag zahlreiche Polizeikräfte, Rettungswagen und Beamte der Guardia Civil vor dem Gebäude eintrafen. Der 86-Jährige wurde von einem deutschsprachigen Dolmetscher unterstützt und erklärte den Ermittlern, dass er seine Frau für schlafend gehalten habe. Der Fall wird derzeit von den spanischen Behörden weiter untersucht, es gibt jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.