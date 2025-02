Die Bürgermeisterin der Gemeinde auf Mallorca, deren Wappen die Ehefrau des britischen Prinzen Harry, Meghan Markle, für ihre neue Produktlinie kopiert haben soll, hat sich erstmals nach Bekanntwerden des Falles zu Wort gemeldet: Xisca Mora aus Porreres lud Markle gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ein, "die beste Aprikosenmarmelade der Welt, jene aus Porreres", zu probieren. Ironischerweise verkauft Markle mit ihrer neuen Marke unter anderem auch Marmelade.

Ähnlichkeit der beiden Bilder sorgte für Medienecho

Jüngst hatte Markle, die Herzogin von Sussex, die Neugestaltung ihres Angebots vorgestellt: Mit dem Namen "As Ever" ("Wie immer") geht jetzt ein Logo mit einer Palme und zwei dem Baum zugewandten Vögeln im Flug einher. Das Wappen von Porreres sieht dem Entwurf sehr ähnlich, was vielen Nutzern auf sozialen Netzwerken auffiel.

Die britische Zeitung The Sun berichtet auf ihrer Titelseite über den Fall.

Auch die britische Presse, darunter The Sun, die Daily Mail und der Daily Express, griff die Kontroverse auf und berichtete auf ihren Titelseiten darüber. Gemäß dem Tenor, dass beide Bilder eine große Ähnlichkeit aufweisen, empfehlen die Zeitungen Markle, "über eine weitere Überarbeitung ihrer Marke nachzudenken".

Bürgermeisterin geht souverän mit der Angelegenheit um

Derweil nimmt die Gemeinde Porreres es mit Humor, im internationalen Rampenlicht zu stehen: "Wir fassen es als einen Scherz auf", sagte Bürgermeisterin Mora. Obwohl "wir auf keinen Fall einen Rechtsstreit oder etwas Ähnliches anstrengen werden", stellte sie klar, dass sie das Wappen als wichtigen Teil der Identität des Dorfes ernst nimmt, da es "uns identifiziert und unser kulturelles und historisches Erbe aufwertet und wir respektiert werden wollen".

Blick auf die Gemeinde Porreres.

In Bezug auf Moras Einladung auf ein Glas Aprikosenmarmelade ist es erwähnenswert, dass Porreres das Aprikosendorf schlechthin ist: Aufgrund seiner guten Lage für diese Frucht ist es eine der Gegenden Mallorcas mit der höchsten Aprikosenproduktion. Architektonisch sind in der Gemeinde die spätgotische Kirche Nuestra Señora de la Consolación hervorzuheben und das Oratorium San Felipe Neri, ein Barockbau mit einer spektakulären Fassade. In Porreres leben fast 6000 Menschen.