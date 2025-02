Die Nationalpolizei hat auf Mallorcas Nachbarinsel Menorca einen 51-jährigen Mann festgenommen, der den Hund seiner seiner Lebensgefährtin aus dem Fenster im zweiten Stock geworfen und dadurch getötet haben soll. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ereignete sich der Zugriff am vergangenen Samstag in der Inselhauptstadt Ciutadella.

Dem Vorfall ging der Zeitung zufolge "ein heftiger Streit" des Paares voraus. In dessen Verlauf soll der Mann seine Partnerin zunächst angeschrien und geschubst sowie daraufhin auch am Hals gepackt haben. Anschließend habe er in einem Wutanfall das Haustier ergriffen und "aus dem Fenster der Wohnung geworfen".

Als die Frau versuchte, ihrem schwerverletzten Hund zu Hilfe zu kommen, soll der Mann sie daran gehindert haben. Sie flüchtete daraufhin in ein nahegelegenes Geschäft und wartete dort auf die alarmierten Polizeibeamten. Bei ihrer Befragung habe sich die Frau den Beamten gegenüber "sichtlich erschüttert" über die Ereignisse gezeigt, so die Zeitung.

Die Polizei nahm den Mann noch vor Ort fest. Gegen ihn wird nun wegen häuslicher Gewalt und Tierquälerei ermittelt. Wie die Behörden mitteilten, sei der Beschuldigte bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten. Details zu seinen Vorstrafen wurden allerdings nicht bekannt gegeben.