Die Kriminalabteilung der Guardia Civil auf Mallorca hat neue Erkenntnisse im Fall einer verstorbenen 82-jährigen Deutschen gewonnen, die offenbar eine Woche lang unentdeckt in ihrer Wohnung in Sa Coma lag. Die Ermittler rekonstruierten am Dienstag die letzten Stunden im Leben der Rentnerin, die gesundheitlich stark angeschlagen war.

Laut Polizeiangaben hatte die Frau in ihrer Wohnung in der Roure-Straße gelebt, gemeinsam mit ihrem 86-jährigen Ehemann, der unter psychischen Problemen leidet. Erst als dieser am Dienstag das Gesundheitszentrum PAC in Cala Millor aufsuchte und auf Deutsch um Hilfe bat – "Meine Frau ist aus dem Bett gefallen und will nicht aufstehen" –, wurde das tragische Geschehen entdeckt. Rettungskräfte eilten zur Wohnung und fanden die Seniorin bereits seit mehreren Tagen verstorben vor.

Heizung auf höchster Stufe begünstigte Mumifizierung

Bei der Inspektion der Wohnung stellten die Beamten fest, dass die Heizung im Schlafzimmer auf maximaler Stufe lief, was den Mumifizierungsprozess des Leichnams beschleunigte. Die ersten Untersuchungen ergaben, dass die Frau vermutlich an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung verstarb. Sie litt unter Bluthochdruck und Diabetes.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sie seitlich auf dem Bett saß, in eine Decke gehüllt, und dann stürzte. Ihr Ehemann, der an Depressionen leidet und regelmäßig Medikamente einnimmt, soll unter starken Erinnerungslücken leiden und sich der Situation offenbar nicht vollständig bewusst gewesen sein.

Nachbarn wussten nichts von dem Ehepaar

Die Tragödie sorgte in der Wohnanlage "Green Garden", in der das Ehepaar lebte, für große Bestürzung. Anwohner berichteten, das Paar kaum gekannt zu haben, da es jeweils sechs Monate auf Mallorca und sechs Monate in Deutschland verbrachte. Umso größer war die Überraschung, als am Dienstag zahlreiche Einsatzkräfte von Guardia Civil, lokaler Polizei und Rettungsdiensten vor Ort erschienen. Die Untersuchungen der Guardia Civil dauern an.