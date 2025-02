In Palma de Mallorca hat ein Mann zwei Autos und ein Tor in Brand gesetzt. Außerdem stahl er aus einem der Fahrzeuge eine Goldkette. Die Überwachungskameras des Hauses zeichneten seine Tat auf und nach Ermittlungen der Nationalpolizei wurde der Mann festgenommen.

Die Ereignisse gehen auf den Morgen des Sonntag, 2. Februar, zurück und fanden in der Straße Camí dels Reis statt. Der Verdächtige setzte die zwei Fahrzeuge in Brand, die vor einem Haus standen, sowie dessen Tor. Ein Freund des Hauseigentümers, der sich im Haus aufhielt, trat zum Einkaufen aus dem Haus und sah die beiden Autos in Flammen. In der Folge alarmierte er den Hauseigentümer und die Rettungsdienste.

Die Feuerwehr war sofort vor Ort und löschte die Flammen. Die Nationalpolizei leitete eine Untersuchung ein und stellte fest, dass eines der Autos eine verbrannte Motorhaube hatte und das andere durch das Feuer beschädigt worden war. Das Tor zum Grundstück und die Gegensprechanlage wurden ebenfalls beschädigt.

Täter zündete sich um ein Haar selbst an

Eine Spezialkommission der Polizei stellte eine Reihe von Nachforschungen an, um den Verdächtigen ausfindig zu machen und zu identifizieren. Die Beamten entdeckten, dass er beide Fahrzeuge sowie die Tür und das Tor am Eingang des Hauses mit einer brennbaren Flüssigkeit besprüht hatte. Ein Teil der vom Täter getragenen Kleidung war verbrannt, als die Flüssigkeit verpufft war.

Am zurückliegenden Mittwochnachmittag gelang es den Beamten der Spezialkommission, den Verdächtigen zu lokalisieren und festzunehmen. Die Ermittlungen dauern noch an, um herauszufinden, warum er die beiden Autos und das Tor des Hauses angezündet hat.