Nach dem brutalen Überfall auf einen deutschen Unternehmer auf Mallorca kämpft seine Familie nicht nur mit der schrecklichen Situation, sondern auch mit einer wachsenden finanziellen Belastung. Schon jetzt fallen hohe Kosten für Anwälte, die Wohnung und den Gehaltsausfall an. In Zukunft kommen voraussichtlich noch erhebliche Ausgaben für Rehabilitation und möglicherweise ein Pflegeheim hinzu.

Um Ronald B. und seine Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen, haben Freunde eine Spenden-Webseite sowie ein Spendenkonto eingerichtet. Die finanzielle Hilfe soll dazu beitragen, die immense Belastung zu verringern und der Familie die Möglichkeit geben, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren: Die Genesung des Deutschen.

Der 58-Jährige war in der Nacht zum 30. November brutal überfallen worden, als er nach einem Arbeitsessen auf dem Heimweg war. In der Nähe des sogenannten WiFi-Parks in Palma, zwischen der Calle Manacor und der Calle Manuel Azaña, lauerten ihm zwei Jugendliche auf, schlugen ihn nieder und raubten sein Handy. Als er am Boden lag, traten und schlugen die Täter weiter auf ihn ein. Schon wenige Minuten nach der Tat wurde Ronald B. gefunden und notärztlich versorgt. Seither liegt er im Koma auf der Intensivstation des Krankenhauses Son Espases.

RTL berichtet über den Fall

Diesen Freitag um 18 Uhr berichtet auch RTL in der Sendung "Explosiv" ausführlich über den Fall. In dem Beitrag sprechen die Eltern, der Bruder und die vertretende Rechtsanwältin. Zudem wird der Tathergang nachgestellt, um das Geschehene besser nachvollziehbar zu machen.