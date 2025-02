Am Freitagmorgen hat sich auf Mallorca ein Lastwagen mehrfach überschlagen und kilometerlange Staus verursacht. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war mit Abwässern beladen gewesen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.40 Uhr auf der Autobahn Ma-19 zwischen Inca und Palma bei Kilometer 17. Ein Zeuge will gesehen haben, wie sich der Lastwagen auf der Fahrspur vor den Überschlägen langsam nach rechts bewegte, was darauf schließen lässt, dass der Fahrer möglicherweise eingeschlafen war. Außer diesem war noch ein zweiter Insasse an Bord. Das Fahrzeug war auf dem Weg zur Entladung in einer Kläranlage gewesen.

Zahlreiche Beamte eilten herbei

Nach dem Stillstand des Lastwagens erschienen mehrere Einsatzkräfte: Teams der Feuerwehr von Mallorca, der Verkehrseinheit der Guardia Civil und mehrere Krankenwagen waren vor Ort. Ein Teil der Autobahn wurde gesperrt und mit einem großen Kran gelang es, den stark beschädigten Lastwagen abzuschleppen.

Das medizinische Personal kümmerte sich um den Fahrer, der vorsichtshalber in das Krankenhaus von Inca gebracht wurde. Der Verkehr wurde in Richtung Consell umgeleitet, was zu erheblichen Staus auf der Ma-19 führte. Nach 15.45 Uhr herrschte dort wieder freie Fahrt.