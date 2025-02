Bei einem tragischen Unfall in der Gemeinde Campos im Osten Mallorcas ist am Freitagnachmittag ein 83 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte gegen 16 Uhr die Decke einer Garage in einem zweistöckigen Wohnhaus ein. Darüber berichtete zunächst die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Die Ursache für den Einsturz sei noch unklar, teilten die örtlichen Rettungsdienste mit.

Familienangehörige des Seniors, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks ebenfalls in dem Gebäude aufhielten, alarmierten unmittelbar die Rettungskräfte, nachdem der 83-Jährige nicht mehr aufzufinden war. Umgehend rückten Einheiten der Guardia Civil, der Lokalpolizei sowie Feuerwehr und Rettungsdienst zum Unglücksort aus. Die Einsatzkräfte hätten den Mann nur noch tot unter den Trümmern bergen können, so die Zeitung weiter. Ein Richter sowie ein Gerichtsmediziner wurden zur Unfallstelle in der Carrer Galatea gerufen. Die Kriminalpolizei der Guardia Civil aus Manacor hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.