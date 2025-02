Der langersehnte Regen auf Mallorca lässt weiter auf sich warten. Die Insel benötigt das Nass, insbesondere um die darbenden Grundwasservorkommen in der Inselmitte aufzufrischen. Doch obgleich der Himmel bedeckt ist und Regen angesagt wird, sind bislang kaum Niederschläge gefallen.

An diesem Samstag, 17 Uhr, ging in Palma ein leichter Nieselregen nieder, der die Bürgersteige mit einem Hauch Feuchtigkeit benetzte und sie einmal mehr in rutschige Bahnen verwandelte. Das war es auch schon. Für Sonntag ist inselweit mit vereinzelten Schauern zu rechnen. Der Morgen beginnt mit starker Bewölkung, gefolgt von wechselnder Bewölkung und Sonnenschein. Die Höchsttemperatur liegt bei 18, die Tiefsttemperatur bei 7 Grad.

Am Montag ist wechselnde Bewölkung zu erwarten. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte bis 18 Grad. Die Tiefstwerte steigen auf 11 Grad. Aber Regen? Wohl eher Fehlanzeige. Am Dienstag wird es noch mehr Sonnenschein geben. Erst von Mittwoch an ist wieder mit Wolken und vermutlich auch wieder Regenschauern zu rechen. Dasselbe gilt für Donnerstag.

Zu warm für die Jahreszeit

Für die Jahreszeit ist das Wetter auf Mallorca im Februar deutlich zu mild. Allein in Palma ist es bis zu sieben Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Das ist einerseits nicht vorteilhaft für die Vegetation und die Wasservorräte, da Regen fehlt. Andererseits weckt das Wetter die Lust auf Ausflüge in die Natur. Dazu fehlt indes der Sonnenschein aus dem stahlblauen Himmel, wie er sonst die Insel überwölbt. Das Grau in Grau lässt wenig Freude aufkommen. Bleibt zu hoffen, dass die Wolkendecke der Insel immerhin hier und da frisches Nass beschert.

Der Wind weht zumeist mäßig aus südlicher Richtung. Der Regen am Sonntag soll vor allem in den frühen Tagesstunden fallen. Die Luftqualität ist indes nicht schlecht. Sie wird als durchaus akzeptabel angezeigt. Die Luftfeuchtigkeit, die auf Mallorca generell relativ hoch ist, wird für Palma mit 73 Prozent angegeben.