Trübe und graue Aussichten erwarten Urlauber, Einheimische und Residenten am Sonntag vom Wetter her auf Mallorca. Wie das staatliche spanische Wetteramt Aemet bekanntgab, ist am 23. Februar mit Regenschauern zu rechnen, die örtlich stark ausfallen können. Für das Tramuntana-Gebirge wurde bis zum Mittag die Alarmstufe Gelb ausgerufen, da hier in einer Stunde bis zu 20 Liter Wasser pro Quadratmeter fallen können.

Bis zum Nachmittag hin wird sich die Lage stabilisieren und die Häufigkeit der Niederschläge abnehmen. Der Wind weht leicht bis mäßig aus Nord und Nordost, wobei er bis zur Nacht hin wechselhaft bleibt. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad. Trotz des Temperaturrückgangs liegen die Grade weiterhin über dem Normalwert für diese Jahreszeit, der lediglich 15 Grad beträgt. Besonders außergewöhnlich war dabei, dass die Temperaturen am Samtag zum Teil über 20 Grad auf der Insel lagen. Aemet zufolge wurden in Artà, Llucmajor, Campos, Porreres, Portocolom, Manacor und am Flughafen Palma 21 Grad gemessen, was eher für den April als für den Monat Februar typisch ist. 2025-02-22

Temperatura máxima (ºC)#Mallorca:

21 Artà

21 Llucmajor

21 Campos

21 Porreres

21 Portocolom

21 Manacor

21 Aerop. Palma de Mallorca

20 Port de Pollença

20 Sineu

20 Son Bonet, Aeropuerto

20 Palma, Portopí

20 Pollença

20 Binissalem

20 Santanyí

20 Santa María

20 Sa Pobla pic.twitter.com/bsAEvzrGuJ — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) February 22, 2025 Am Montag, 24. Febuar ist mit einem leicht bewölkten Himmel zu rechnen. Am Mittag verstärkt sich die Wolkendichte. In den frühen Morgenstunden kann es nebelig werden. Die Temperaturen nachts werden örtlich deutlich sinken, während die Tagestemperaturen weiterhin ansteigen. Der Wind weht schwach bis mäßig und nimmt am Nachmittag leicht bis mäßig aus südwestlicher Richtung zu.