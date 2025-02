Eine 19-jährige Frau kolumbianischer Nationalität wurde von der spanischen Nationalpolizei in Palma de Mallorca festgenommen, da sie nach Problemen mit ihren früheren Mitbewohnern ihre ehemalige Wohnung mit Steinen beschädigte. Als sie mitbekommen hat, dass Zeugen den Streit mit ihren früheren WG-Kompagnons der Polizei gemeldet hatten, zog sie sich mitten auf der Straße aus und wartete im “Adamskostüm” auf die Beamten, die sie sodann verhafteten.

Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" schrieb, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Mittwoch gegen 19 Uhr im Barrio Foners in Palma. Bei der Befragung durch die Polizei erklärte die Vermieterin, dass es bereits in der Vergangenheit zahlreiche Komplikationen gegeben mit der Mieterin hätte. Aus dem Grund hätte sie den jetzigen Bewohnern die Anweisung gegeben, die ehemaligen Problem-Mieterin unter keinen Umständen in das Gebäude hineinzulassen.

Bei dem Vorfall soll die Frau die Immobilie unter dem Vorwand betreten haben, dass sie ein Ladegerät vergessen habe. Als ihr die Bewohner der Wohnung den Zutritt verwehrten, wurde die Kolumbianerin aggressiv. Sie nahm einen Stein in die Hand und begann gegen die Tür und die Fenster des Hauses zu schlagen, wodurch ein erheblicher Schaden entstand. Sodann begann sie damit, sich mitten in der Öffentlichkeit zu entblößen. Sie wurde in diesem Zustand durch die Ordnungshüter festgenommen, da ihr Sachbeschädigung vorgeworfen wurde.