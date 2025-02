Auf einer Pressekonferenz hat der balearische Landwirtschaftsminister Joan Simonet erklärt, dass auf den gesamten Inseln im Laufe des Jahres 2024 3072 invasive Schlangen gefangen worden sind. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2023, in dem nur 2007 Exemplare gefangen wurden, ist das ein deutlicher Anstieg. Wie aus einer Pressemitteilung des Inselrates hervorgeht ist das auf die Installation von 1564 Reptilienfallen zurückzuführen.

Des Weiteren wies der Politiker darauf hin, dass diese Schlange eine Bedrohung für die Pityusa-Eidechse darstellten. Um die Ausbreitung der invasiven Kriechtiere zu verhindern, will die Inselregierung in den kommenden vier Jahren zwei Millionen Euro aus der "Ecotasa", der Touristensteuer auf den Balearen, bereitstellen. Darüber hinaus sollen 2025 verstärkt Baumschulen auf den Inseln kontrolliert werden. Zudem möchte die Regierung den Gärtnereien kostenlos Fallen zum Fangen der Tiere zur Verfügung stellen.

Alleine auf Mallorcas Nachbarinsel Formentera wurden 806 Schlangen durch 364 Fallen gefangen. 724 der gefangenen Exemplare sollen für wissenschaftliche Studien zur Verfügung gestellt werden. Ziel der Kampagne ist es, die Ausbreitung invasiver Arten einzudämmen und die biologische Vielfalt der Pityusen zu schützen.

Auf den Balearen gibt es fünf Schlangenarten, von denen zwei als autochthon gelten: die Garrigueschlange (Serp de garriga) und die Wassernatter (Serp d'aigua). Die Garrigueschlange ist eine geschützte Art und muss im Fall eines Fangs wieder freigelassen werden. Die anderen drei Arten sind die Hufeisennatter (Serp de Ferradura), die Grüne Schlange (Serp verda) und die Weiße Schlange (Serp blanca). Diese invasiven Arten dürfen gefangen werden, um ihre Population zu reduzieren.

Keine der genannten Schlangenarten ist für den Menschen gefährlich. Was aber nicht heißt, dass sich eines Tier bei Annäherung bedroht fühlt und nach dem mutmaßlichen Feind schnappt oder ihn beißt, was je nach Größe des Exemplar eine durchaus schmerzhafte Erfahrung sein kann. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, die Schlange in Ruhe lassen.