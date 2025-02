Am Flughafen von Palma de Mallorca ist ein deutscher Urlauber festgenommen worden, nachdem er einem Sicherheitsbeamten die Nase gebrochen hatte. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag der vergangenen Woche um die Mittagszeit im Check-in-Bereich, wie die Nationalpolizei in einer Pressemitteilung bekanntgab.

Der Deutsche habe am Sondergepäckschalter sein Golf-Equipment aufgeben wollen. Dieses habe er schon zu Beginn "unsanft auf das Förderband" geworfen. Nachdem seine Sportgeräte aufgegeben waren, soll der Urlauber sich umgedreht und auf den Boden gespuckt haben. Ähnliche Nachrichten Flughafen-Mitarbeiterin auf Mallorca zu Tode geschubst: Urteil gegen deutschen Urlauber gefallen Handgemenge und Kopfnuss Der Sicherheitsbeamte des Flughafens habe den Deutschen auf sein "schlechtes Benehmen" angesprochen, ihn zurechtgewiesen und im Anschluss die Polizei verständigt. Danach sei der Bundesbürger aggressiv geworden und es kam zu einem Handgemenge zwischen den beiden Männern. Dabei gab der Deutsche dem Sicherheitsbeamten einen derartig heftigen Kopfstoß, dass er diesem die Nase brach. Das Opfer wurde erst von seinen Kollegen betreut und danach in ein Krankenhaus gebracht. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, nahmen sie den Deutschen wegen Körperverletzung fest. In dieser Woche hat ein noch tragischerer Airport-Vorfall die mallorquinischen Gerichte beschäftigt. Ein deutscher Familienvater ist verurteilt worden, er soll 2019 eine Flughafen-Mitarbeiterin so stark geschubst haben, dass die Frau an den Folgen starb. Der Mann kam mit einer Geldstrafe von 1890 Euro davon.