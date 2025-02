Sie wollten ein Panoramafoto machen und landeten im Krankenhaus: Eine Skulptur in der Nähe des Museums Es Baluard in Palma de Mallorca ist auf zwei deutsche Touristen gefallen. Dabei verletzten sich die beiden, einer erlitt unter anderem einen Schienbeinbruch. Die Statue befand sich an einer Stelle, von der man einen tollen Ausblick auf die Bucht von Palma und den Hafen hat.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr am vergangenen Sonntag, 23. Februar, so berichtet das Online-Nachrichtenportal Crónica Balear. Zwei junge Deutsche im Alter von rund 30 Jahren waren auf die Skulptur in der Nähe des Museums geklettert – wohl, um ein Foto zu machen. Aufgrund ihrer witterungsbedingten Abnutzung und wegen Rosts gab die Skulptur unter dem Gewicht der Touristen nach und stürzte auf diese. Die jungen Leute wurden unter der Stahlkonstruktion eingeklemmt. Glücklicherweise kamen ihnen mehrere Bürger zu Hilfe und konnten sie von unter der Statue herausziehen. Wenige Minuten später trafen Streifen der Lokalpolizei von Palma sowie ein mehrere Krankenwagen ein. Nachdem die Deutschen stabilisiert worden waren, wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Offener Schienbeinbruch Einer der Touristen erlitt ein Rückentrauma und einen offenen Bruch des Schienbeins, während die andere junge Frau ebenfalls verschiedene Verletzungen erlitt, wenn auch leichterer Art. Der Vorfall erregte bei den Passanten in der Umgebung große Neugierde, und die Polizei setzte einen Sichtschutz ein, um die Privatsphäre der Opfer zu schützen. Die Skulptur "Fulvia" ist das Werk des katalanischen Künstlers Agustí Roqué i Gómara, der von 1942 bis 2017 lebte. Seine Arbeiten sind im Allgemeinen streng in den Materialien und nüchtern im Charakter. "Fulvia" wurde 1995 hergestellt und anlässlich der Universiade 1999 von der Stadtverwaltung von Palma als Beitrag zur Feier erworben. Agustí Roqué i Gómara hat Werke in mehreren Ländern und ist ein Künstler von anerkanntem internationalem Ruf.