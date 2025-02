Wer gerade auf Mallorca in den Himmel schaut, könnte glauben, in Deutschland zu sein. Der einzige Unterschied zu dem grauen Schmuddelwetter sind die für die Jahreszeit hohen Temperaturen von bis zu 20 Grad. So soll es laut dem spanischen Wetterdienst Aemet auch erst einmal bleiben. Die Sonne wird erst ab Donnerstag vereinzelt zwischen den Wolken durchblitzen.

Der Montagmorgen hat mit 13 Grad, leichtem Niederschlag und Nebel begonnen. Im Laufe des Tages werden die Temperaturen etwa in Sa Pobla auf 19 Grad ansteigen. In der Inselmitte lässt sich die Sonne sogar hin und wieder blicken. Der Wind weht mäßig aus Südwest. Am kühlsten wird es am Kloster Lluc mit 16 Grad tagsüber und sechs Grad in der Nacht.

Für Dienstag sehen die aktuellen Wettervorhersagen für Mallorca nicht viel besser aus. Der Himmel ist abwechselnd bewölkt, am Abend gibt es gelegentliche Schauer. Die Temperaturen werden jedoch bei mäßigem Wind aus Südwest bis zu 21 Grad in der Inselmitte ansteigen. Im Tramuntana-Gebirge wird es bei 18 Grad nur unwesentlich kühler.

Kälter wird es hingegen ab Mittwoch. Bei überwiegend bewölktem Himmel gibt es gelegentlich regnen, der sogar von Gewittern begleitet sein kann. Die Temperaturen gehen örtlich spürbar auf 16 Grad zurück und erreichen am Abend mit vier Grad ihren Tiefststand. Die Schneefallgrenze liegt bei 1200 Metern, also könnte es in höheren Lagen des Tramuntana-Gebirges schneien.

Erst ab Donnerstag wird die Sonne – zumindest laut der aktuellen Wettervorhersage – auf Mallorca vereinzelt zum Vorschein. Demnach wird der Donnerstag der wohl freundlichste Tag der Woche werden. Ab Freitag sind schon wieder neue Schauer angekündigt.