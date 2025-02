In Mallorcas Inselhauptstadt hat die Überhitzung eines Elektroroller-Akkus am Montagvormittag einen Brand in einer Wohnung iausgelöst. Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr im fünften Stock eines Gebäudes in der Carrer Lluís Martí 14, nahe des Altstadtrings Avingudes.

Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" forderten Einsatzkräfte der Nationalpolizei und der Lokalpolizei angrenzende Ladenbesitzer auf, ihre Geschäfte vorübergehend nicht zu verlassen. Unterdessen konzentrierte sich die Feuerwehr auf das Löschen der Flammen. Den Behörden zufolge wurde ein Zimmer der Wohnung durch das Feuer komplett zerstört. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand in der Wohnung, weshalb keine Personen zu Schaden kamen. "Die Eigentümer sind in Kolumbien und haben die Wohnung vermietet. Die Mieter waren ausgegangen und nicht zu Hause, als alles passierte", gab die Inhaberin eines Cafés im Erdgeschoss des betroffenen Gebäudes gegenüber der Zeitung an. Sichtlich beeindruckt vom Großaufgebot an Rettungskräften zeigte sich ein anderer Geschäftsinhaber in der Nachbarschaft: "Die Gegend war voll mit Feuerwehrwagen, Polizei und Krankenwagen. Sie haben uns gesagt, wir sollten vorsorglich drinnen bleiben", so der Kleinunternehmer. Ermittler der Nationalpolizei haben die Untersuchungen zur genauen Brandursache aufgenommen.